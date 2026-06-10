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Boğa Burcu right-white
11 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? 11 Haziran Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay senin burcunda seyahat ederken, içindeki konfor ve tembellik arzusu kelimenin tam anlamıyla zirve yapıyor. Bugün işleri kurtarmak, kriz çözmek veya insanlara laf anlatmak pek umurunda değil. Sadece rahat koltuğunda oturmak, güzel bir yemek yemek ve hayatın koşturmacasına 'mola' demek istiyorsun.

Etrafındaki insanların senin bu yavaş ve ağırdan alan tavrına isyan etmesi ise muhtemel. Ancak kimsenin acelesi senin huzurunu bozamaz. Üzerinde çalıştığın işleri sadece asgari düzeyde tamamlayıp kendini tamamen kişisel konfor alanına çekeceksin. Bazen hiçbir şey yapmamak da en büyük eylemdir.

Peki ya aşk? Beraberliğinde dışarı çıkıp sosyalleşmek, süslenip püslenmek bugün işine gelmeyebilir. Partnerine açıkça 'bugün evde pijamalarımızla oturup film izleyelim' diyerek planları iptal edebilirsin. Bekarsan, flört uygulamalarındaki anlamsız yazışmalar yerine gerçek aşka odaklanabilirsin. Ama bugün en büyük aşkı evine sipariş edeceğin lezzetli pizzada ve izleyeceğin dizide bulabilirsin. İnsanlarla uğraşmak bugünlük iptal, yalnızlıkta aşk ve sevgi saklı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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