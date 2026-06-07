Sevgili Boğa, bu pazartesi sabahının gerçekleri, finansal ve mesleki konularda seni oldukça tatsız bir tabloyla yüzleştirebilir. Hak ettiğini düşündüğün bir değerin veya emeğin karşılığını alamamak, içindeki inatçı öfkeyi tetikleyecektir. 'Ben bunu hak etmedim' düşüncesi zihnini kemirse de, mevcut şartlara isyan etmek yerine stratejini değiştirme kararı alman gerekiyor.

Maddi bir kaybı veya haksızlığı sineye çekmek zorunda kalabilirsin. İnsanlara duyduğun güvenin bir kez daha kırılması elbette ruhunu yoracaktır. Ancak hayatın bu sert yüzü, sana sınırlarını çizmeyi ve kimseye gereğinden fazla değer vermemeyi çok net bir şekilde öğretiyor. Kendini yeniden konumlandırma günündesin.

Peki ya aşk? Güven duygun sarsılabilir. Partnerinin senden gizlediği bir harcamayı, küçük bir yalanı veya arkandan çevirdiği bir işi öğrenmek aranızdaki bağı derinden yaralayabilir. Zira ihanet her zaman başka biriyle olmaz, bazen dürüstlüğün yitirilmesi en büyük ihanettir. Bekarsan, tanışma uygulamalarının sahteliğinden ve sürekli başa sarmaktan o kadar yoruldun ki, bugün kalbinin kapılarına bir süreliğine kilit vurup kendi yalnızlığının huzuruna sığınmak isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...