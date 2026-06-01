Sevgili Boğa, bugün Ay ile Merkür karşıtlığı yakın çevrenden duyduklarınla kendi inançların arasında bir çatışma yaratabilir. Arkadaşlarının sunduğu mantıklı argümanlar, içsel olarak inandığın değerleri sarsabilir. Her duyduğuna inanmak yerine bilgileri kendi süzgecinden geçirdiğinde günün kafa karışıklığını kolayca aşabilirsin.

Ticari anlaşmalarda veya kısa vadeli eğitim planlarında evrak işleri biraz vaktini alabilir. Önemli e-postaların gözden kaçması veya teknolojik aletlerdeki ufak tefek yedekleme sorunları iş akışını yavaşlatsa da pratik çözümlerle günü toparlayabilirsin. Tam da bu noktada telaş yapmadan ilerlemek kazancını korur.

Peki ya aşk? Birlikte olduğun kişinin sözlerindeki gizli manaları aramak yerine her şeyi olduğu gibi kabul etmek kalbini rahatlatacaktır. Aşırı analiz yapmak romantizmi zedeleyebilir. Bekarsan, dijital platformlardan tanıştığın birinin kelime oyunlarına kanmadan, onun tutarlılığını test etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...