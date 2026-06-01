Sevgili Boğa, bugün Ay ile Merkür karşıtlığı beraberliğinde aşırı düşünmeyi tetikleyebilir. Partnerinin sana söylediği sıradan ve masum bir cümleyi mikroskop altına yatırıp altında gizli manalar aramak aranızdaki romantizmi baltalayacaktır. Şüpheleri bir kenara bırakıp onun sözlerini şeffaflıkla kabul ettiğinde ilişkinin tadını çıkarabilirsin.

Ama bekarsan, sosyal medya veya dijital flört uygulamaları üzerinden iletişim kurduğun kişilerin zekice kelime oyunlarına karşı uyanık olmalısın. Göz boyayan mesajlara anında kanmak yerine karşındakinin söyledikleriyle davranışları arasındaki tutarlılığı test etmek kalbini koruyacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...