Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında duygularını en dürüst ve yalın haliyle masaya yatıracağın son derece şeffaf bir gün olacak. İlişkin varsa, partnerinin sürekli tekrarladığı bir davranışı sakince dile getirip yapıcı eleştirilerle ortak bir çözüm yolu bulacaksın. İçine atmaktan vazgeçip sorunları sevgi diliyle çözmek ilişkinin ömrünü uzatarak aranızdaki buzları anında eritecektir.

Bekarsan, sadece fiziksel çekime kapılmak yerine entelektüel derinliğe ve fikir uyumuna önem vererek hayatına nitelikli birini alma kararı vereceksin. Felsefi konularda konuşabildiğin, zihnini besleyen insanlarla kuracağın iletişim kalbini çok daha fazla heyecanlandıracaktır. Zekaların uyumu ruhuna eşsiz bir romantizm sunuyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...