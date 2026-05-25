Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde gerçekleşen Mars ile Plüton karesi nedeniyle uzak mesafeler birlikteliğini biraz yorabilir. Partnerinin farklı bir yerleşkeye seyahat etmesi aranızda küçük bir özlem gerilimi yaratabilir. Ancak kalbe dokunan sıcacık mesajlar yardımıyla hasreti dindirmek tamamen senin elinde!

Ama eğer bekarsan, akademik bir çevrede fikirlerine değer veren vizyoner bir şahsiyetle karşılaşabilirsin. Yapacağınız beyin fırtınaları aranızda harika bir çekim başlatabilir. Paylaşılan ortak fikirler kalbinde yepyeni heyecanlar uyandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...