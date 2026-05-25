Sevgili Boğa, Mars ile Plüton arasındaki zorlayıcı açı inançlarını ve hayat felsefeni sorguladığın bir gün getirebilir. Fikirlerini savunurken biraz fazla ısrarcı davranma ihtimalin var. Karşındakileri dinlemeye özen gösterdiğinde etrafındaki insanlarla çok daha uyumlu bir bağ kurabilirsin.

Yabancı ülkelerle yapılan sözleşmelerde ufak pürüzler çıkabilir. Resmi makamlarla iletişim kurarken diplomatik bir dil kullanmak işlerini epey kolaylaştıracaktır. Esnek bir tutum sergilediğinde önüne çıkan engelleri rahatça aşıp projelerini başarıya ulaştırabilirsin.

Peki ya aşk? Uzak mesafeler romantizmi biraz yorabilir. Partnerinin farklı bir şehre seyahat etmesi aranızda küçük bir özlem gerilimi yaratabilir lakin güzel mesajlarla hasreti dindirmek elindedir. Bekarsan, akademik bir ortamda fikirlerine saygı duyan vizyoner biriyle yapacağın beyin fırtınası kalbinde de yeni heyecanlar uyandırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...