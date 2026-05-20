Sevgili Boğa, bugün Güneş İkizler burcuna yerleşerek finansal evinde hareketlilik başlatıyor. Kazanç kapılarını zorlamak isterken hesapsız harcamalara kapılma riskin bulunuyor. Bütçeni sarsacak anlık heveslerden uzak durmalısın. Gösteriş yapmak uğruna cüzdanını boşaltmak ay sonunda ciddi bir kriz yaratacaktır.

Para kazanma hırsı bazen yanlış ortaklıklara sürükleyebilir. Karşına çıkan ticari tekliflerin perde arkasını iyice araştırmadan imza atmamalısın. Pratik zekanı kullanman gereken bir dönemdesin. Kendi kazancını başkalarının insafına bırakmamalısın.

Peki ya aşk? Beklentilerin ve gerçekler arasında sıkışıp kalabilirsin. Partnerinin ilgisiz tavırları kalbinde derin bir yalnızlık hissi yaratabilir. Ayrılık rüzgarlarına kapılmadan önce sessizce kendi içine dönmelisin. Bekarsan romantizm arayışını rafa kaldırıp kendi huzuruna odaklanacağın bir dönem başlıyor. Lüzumsuz kalp kırıklıkları yaşamaktansa kendi konfor alanında kalmak harika hissettirecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...