Sevgili Boğa, bugün Venüs ile Neptün'ün karesi maddi ve manevi değerlerini derinden sorgulatıyor. Kariyer hayatında yaratıcılığını kullanarak ürettiğin projeler herkesi büyüleyecektir. İnsanlara yardım etme arzun yöneticilerin tarafından derin bir takdirle karşılanacaktır. Merhametli tavrın mesleki itibarını harika bir zirveye taşıyacaktır.

Ticari ilişkilerinde aşırı fedakar davranmak gelirlerini tehlikeye atabilir. Borç vermek veya kefil olmak adına uygun bir gün yaşamıyorsun. Kendi bütçeni korumak bencillik sayılmaz. Sanat, güzellik veya tasarım alanlarındaki girişimlerin banka hesabını neşeyle dolduracaktır. Hayır demeyi öğrenmelisin.

Peki ya aşk? Ruhunu teslim edeceğin derin ve sarsıcı duygular seni bekliyor. İlişkin varsa partnerinle aranızdaki görünmez duvarları şefkatle yıkarak ruhsal bir bütünlük yakalayabilirsiniz. Bekarsan hayatına girecek son derece empatik ve zarif bir insanla kalbini ısıtacak harika bir aşka adım atabilirsin. Şefkatin gücü seni sarmalayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...