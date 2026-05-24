Sevgili Boğa, bu pazartesi gününün enerjisiyle yeni iletişim ağları kurmaya başlıyorsun. Yabancı diller öğrenmek veya yurt dışı bağlantılı toplantılara katılmak zihnini harika şekilde besleyecektir. Cesur ama kazançlı projeler yaparak yöneticilerini cesaretinle büyüleyeceksin.

Kariyerindeki yavaş ve temkinli duruşu geride bırakıp tamamen teknolojik atılımlara yöneliyorsun. Hızlı karar gerektiren dijital projelerden sürpriz paralar kazanarak cüzdanını dolduracaksın. Pazarın yeni koşullarına anında uyum sağlayarak mesleki değerini artırıyorsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında mesafelerle test ediliyorsun! İlişkin varsa, uzaklara gitmek zorunda kalan partnerinle yapacağın uzun telefon görüşmeleri aranızdaki özlemi ve tutkuyu alevlendirecektir. Galiba, mesafeleri aşmanın bir yolunu bulmalısın. Bekarsan, bambaşka bir ülkede yaşayan biriyle internet üzerinden zihinsel bir çekim yakalayarak sıra dışı bir flörte başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...