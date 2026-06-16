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Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?

etiket Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.06.2026 - 00:04
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ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün kupada 3 maç oynandı. Şampiyonluk adaylarından Fransa, Senegal’i mağlup ederken; Suudi Arabistan ve Yeni Zelanda ise sürprize imza atmayı başardı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
32 Gün
:
23 Saat
:
14 Dakika
:
12 Saniye
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Gelecek Maçlar

19 Haziran 22:00
USA
USA
-
AUS
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
-
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
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Son finalist Fransa, Dünya Kupası’na galibiyetle başladı.

Son finalist Fransa, Dünya Kupası’na galibiyetle başladı.

2022 Dünya Kupası finalistlerinden Fransa, bu turnuvaya da iyi başladı. En büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Fransa, Senegal’i Mbappe (2) ve Barcola’nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Senegal'in golünü ise Mbaye kaydetti.

ABD ile yaşanan savaş nedeniyle turnuvaya gelip gelmeyeceği merak edilen ve ABD’de kamp yapmasına izin verilmeyen İran ise ilk maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldı.

Günün en büyük sürprizine ise Suudi Arabistan imza attı. Güney Amerika elemelerinde oldukça başarılı bir performans sergileyen Uruguay, Suudi Arabistan ile golsüz berabere kaldı.

Dünya Kupası, yarın oynanacak 5 maçla devam edecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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