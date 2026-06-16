Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?

2022 Dünya Kupası finalistlerinden Fransa, bu turnuvaya da iyi başladı. En büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Fransa, Senegal’i Mbappe (2) ve Barcola’nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Senegal'in golünü ise Mbaye kaydetti.

ABD ile yaşanan savaş nedeniyle turnuvaya gelip gelmeyeceği merak edilen ve ABD’de kamp yapmasına izin verilmeyen İran ise ilk maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldı.

Günün en büyük sürprizine ise Suudi Arabistan imza attı. Güney Amerika elemelerinde oldukça başarılı bir performans sergileyen Uruguay, Suudi Arabistan ile golsüz berabere kaldı.

Dünya Kupası, yarın oynanacak 5 maçla devam edecek.