Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün kupada 3 maç oynandı. Şampiyonluk adaylarından Fransa, Senegal’i mağlup ederken; Suudi Arabistan ve Yeni Zelanda ise sürprize imza atmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son finalist Fransa, Dünya Kupası’na galibiyetle başladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın