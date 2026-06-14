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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Haziran - 21 Haziran Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 15 Haziran - 21 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 15 Haziran - 21 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta başı Güneş'in Yengeç burcuna geçişi seni rekabetçi ofis ortamından uzaklaştırarak kendi güvenli alanına çekilmene neden oluyor. Kariyerinde büyük adımlar atmak yerine, arka planda kalarak mevcut durumunu korumaya çalışıyorsun. Ailevi meselelerin işinin önüne geçmesi mesleki anlamda biraz yavaşlamana yol açıyor.

Hafta ortasında kendi burcundaki Chiron etkisi öz değer sorgulamalarını tetikleyerek 'Ben bu işten hak ettiğimi alıyor muyum?' sorusunu masaya yatırmanı sağlıyor. Haksızlığa uğradığını düşündüğün noktalarda sessiz kalarak içsel bir kuluçka dönemine giriyorsun. Atılım yapmak yerine eksiklerini tamamlamak için beklemeyi seçiyorsun.

Peki ya aşk? Hafta boyunca etkili olan Venüs ile Neptün üçgeni duygusal konularda pembe gözlüklerini takmana neden olarak aldanma riskini beraberinde getiriyor. İlişkin varsa, partnerinin hatalarını görmezden gelerek kendini boş bir hayale inandırmaya çalışıyorsun. Bekarsan, sana hiçbir zaman karşılık vermeyecek veya hayatı yalanlarla dolu olan ulaşılmaz birine platonik şekilde tutulabiliyorsun. Haftaya görüşmek üzere, kendine iyi bak…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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