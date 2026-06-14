Sevgili Boğa, bu hafta başı Güneş'in Yengeç burcuna geçişi seni rekabetçi ofis ortamından uzaklaştırarak kendi güvenli alanına çekilmene neden oluyor. Kariyerinde büyük adımlar atmak yerine, arka planda kalarak mevcut durumunu korumaya çalışıyorsun. Ailevi meselelerin işinin önüne geçmesi mesleki anlamda biraz yavaşlamana yol açıyor.

Hafta ortasında kendi burcundaki Chiron etkisi öz değer sorgulamalarını tetikleyerek 'Ben bu işten hak ettiğimi alıyor muyum?' sorusunu masaya yatırmanı sağlıyor. Haksızlığa uğradığını düşündüğün noktalarda sessiz kalarak içsel bir kuluçka dönemine giriyorsun. Atılım yapmak yerine eksiklerini tamamlamak için beklemeyi seçiyorsun.

Peki ya aşk? Hafta boyunca etkili olan Venüs ile Neptün üçgeni duygusal konularda pembe gözlüklerini takmana neden olarak aldanma riskini beraberinde getiriyor. İlişkin varsa, partnerinin hatalarını görmezden gelerek kendini boş bir hayale inandırmaya çalışıyorsun. Bekarsan, sana hiçbir zaman karşılık vermeyecek veya hayatı yalanlarla dolu olan ulaşılmaz birine platonik şekilde tutulabiliyorsun. Haftaya görüşmek üzere, kendine iyi bak…