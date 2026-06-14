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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Haziran - 21 Haziran Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 15 Haziran - 21 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 15 Haziran - 21 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu haftaya Venüs ile Neptün üçgeninin getirdiği yoğun sis perdesiyle başlayarak aşk hayatında gerçeklerden kaçmaya odaklanıyorsun. Karşındaki insanın potansiyeline değil, kendi kafanda yarattığın kusursuz illüzyona aşık olmak duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Yüzleşmekten kaçma isteğin kararlarını şekillendiriyor.

İlişkin varsa, aranızdaki sorunları çözmek yerine halının altına süpürüp hiçbir şey yokmuş gibi davranarak kendini kandırabiliyorsun. Uyanışın sert olmaması için gerçekleri görmen şart. Bekarsan, sana sadece tatlı sözler söyleyen ama eyleme geçmeyen birinin yörüngesine girip zaman kaybediyorsun. Kendi kendini kandırdığın bu dönemde, sınırlarını çizmeyi öğrenmen gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, gerçekçi kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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