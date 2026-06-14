Sevgili Boğa, bu haftaya Venüs ile Neptün üçgeninin getirdiği yoğun sis perdesiyle başlayarak aşk hayatında gerçeklerden kaçmaya odaklanıyorsun. Karşındaki insanın potansiyeline değil, kendi kafanda yarattığın kusursuz illüzyona aşık olmak duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Yüzleşmekten kaçma isteğin kararlarını şekillendiriyor.

İlişkin varsa, aranızdaki sorunları çözmek yerine halının altına süpürüp hiçbir şey yokmuş gibi davranarak kendini kandırabiliyorsun. Uyanışın sert olmaması için gerçekleri görmen şart. Bekarsan, sana sadece tatlı sözler söyleyen ama eyleme geçmeyen birinin yörüngesine girip zaman kaybediyorsun. Kendi kendini kandırdığın bu dönemde, sınırlarını çizmeyi öğrenmen gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, gerçekçi kal…