Sevgili Boğa, 3 Ağustos’ta Chiron senin burcunda geri harekete geçiyor ve boğaz, tiroit, ses telleri hattını hassaslaştırıyor; sesinde hafif bir kısıklık ya da yutkunurken küçük bir rahatsızlık fark edebilirsin. Soğuk içeceklerden bir süre uzak durup ılık bitki çaylarına yönelmen bu bölgeyi koruyacak. Kekik ya da ıhlamur, boğaz çevresini yatıştırmak için bu haftanın en sade desteği. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…