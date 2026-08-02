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Boğa Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 3 Ağustos - 9 Ağustos haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, 3 Ağustos’ta Chiron senin burcunda geri harekete geçiyor ve boğaz, tiroit, ses telleri hattını hassaslaştırıyor; sesinde hafif bir kısıklık ya da yutkunurken küçük bir rahatsızlık fark edebilirsin. Soğuk içeceklerden bir süre uzak durup ılık bitki çaylarına yönelmen bu bölgeyi koruyacak. Kekik ya da ıhlamur, boğaz çevresini yatıştırmak için bu haftanın en sade desteği. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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