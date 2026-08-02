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Boğa Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 3 Ağustos - 9 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 3 Ağustos - 9 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, 3 Ağustos’ta Chiron senin burcunda geri hareketine başlıyor ve bu hafta boyunca kendini nasıl gördüğünle çevrenin seni nasıl gördüğü arasındaki farkı sorgulatıyor. 9 Ağustos’ta Merkür’ün ev ve aile alanına geçmesiyle evden yürüttüğün bir düzen ya da aile bağlantılı bir iş gündemine giriyor. 7 Ağustos’taki Güneş-Satürn üçgeni ise sessiz ve sabırlı ilerlemeni ödüllendiriyor, bu yüzden acele etmeden ilerlemelisin.

Maddi olarak ise 6 Ağustos’taki Son Dördün tam senin burcunda gerçekleşiyor ve bir birikim planını ya da harcama alışkanlığını yeniden düzenlemeni istiyor. Venüs’ün aynı gün günlük iş alanına geçmesi, düzenli emekten gelen bir kazancı bereketlendiriyor.

Aşk hayatında romantizm bu hafta gündelik hayatın içine yerleşiyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle birlikte kurduğunuz sıradan bir rutin, en romantik akşamdan daha çok bağlıyor sizi. Bekar bir Boğa burcu isen, spor salonu, kurs ya da sağlıkla ilgili bir ortamda karşılaşacağın biri ilgini çekebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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