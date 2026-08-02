Sevgili Boğa, 3 Ağustos’ta Chiron senin burcunda geri hareketine başlıyor, 6 Ağustos’ta ise Venüs gündelik düzen alanına geçiyor; yani bu hafta sevgi büyük laflarla değil, küçük işlerle konuşuyor. İlişkin varsa, partnerinin yorgun bir gününde onun bir yükünü sessizce üstlenmen ya da onun senin için aynısını yapması, uzun bir konuşmadan daha çok bağ kuruyor. Ancak Chiron’un geri hareketi “acaba yeterince iyi miyim” sorusunu içine düşürebilir ve bu soru, en yakın anlarında bile aklını kurcalayabilir. Kendini eleştiren o sesi bu hafta biraz kısmalısın, çünkü partnerin senin gördüğün eksikleri görmüyor; sadece seni görüyor.

Bekarsan, uzaklarda arama. Her gün gördüğün ama hiç o gözle bakmadığın biri, sıradan bir yardımlaşma anında sana bambaşka görünebilir. Belki bir iş arkadaşı, belki her sabah karşılaştığın bir yüz. Bu hafta kimseyi etkilemeye çalışmadan, sadece doğal halinle bulunduğun ortamlarda fark edilme ihtimalin çok yüksek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…