Sevgili Boğa, 6 Ağustos’taki Son Dördün tam senin burcunda gerçekleşiyor ve elindeki parayı yeniden düzenlemeni istiyor; birikim, taksit ya da aylık bütçe planın bu hafta gözden geçirilmeli. Venüs’ün aynı gün günlük düzen alanına geçmesi, düzenli emekle kazanılan paranın bereketini artırıyor. Ancak bu geçiş konfor harcamalarını da tetikliyor, kendine güzel bir şey alırken sınırı korumalısın. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…