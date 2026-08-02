Sevgili Koç, 6 Ağustos’taki Boğa Son Dördünü kazanç alanında bir kapanış getiriyor; bekleyen bir alacağın ya da artık kesmen gereken bir masrafın bu hafta gündemine gelmesi mümkün. 9 Ağustos’ta Merkür’ün geçişiyle bir fiyat konuşman ya da elindeki bir beceriyi gelire dönüştürmen kolaylaşıyor. Ancak Chiron’un aynı alandaki geri hareketi emeğinin karşılığını isterken seni tereddüde düşürebilir, rakamı söylerken emeğini yok saymamalısın. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…