Sevgili Boğa, bu haftaya Güneş'in Yengeç burcuna geçişinin getirdiği içe dönük enerjiyle başlayarak iş yerindeki güç savaşlarından tamamen sıyrılıyorsun. Toplantılarda söz almak veya yeni projeler üstlenmek yerine, rutin görevlerini sessizce halledip evine dönmek istiyorsun. Profesyonel arenada mola verdiğin bu süreç, büyük bir başarı getirmese de sinir sistemini korumanı sağlıyor.

Hafta ortasında ise burcundaki Chiron etkisi maddi kayıplarından veya geçmişteki başarısızlıklardan derin dersler çıkarmanı destekliyor. Yeni bir girişime para yatırmak yerine, elindekini koruyup yeteneklerini nasıl daha iyi pazarlayabileceğini düşünüyorsun. Bu sessiz hazırlık dönemi, kariyerinde yeni bir sayfa açmadan önceki son dinlenme durağın oluyor. Haftaya görüşünceye kadar temkinli kal…