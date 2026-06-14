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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Haziran - 21 Haziran Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 15 Haziran - 21 Haziran haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 15 Haziran - 21 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu haftaya Güneş'in Yengeç burcuna geçişinin getirdiği içe dönük enerjiyle başlayarak iş yerindeki güç savaşlarından tamamen sıyrılıyorsun. Toplantılarda söz almak veya yeni projeler üstlenmek yerine, rutin görevlerini sessizce halledip evine dönmek istiyorsun. Profesyonel arenada mola verdiğin bu süreç, büyük bir başarı getirmese de sinir sistemini korumanı sağlıyor.

Hafta ortasında ise burcundaki Chiron etkisi maddi kayıplarından veya geçmişteki başarısızlıklardan derin dersler çıkarmanı destekliyor. Yeni bir girişime para yatırmak yerine, elindekini koruyup yeteneklerini nasıl daha iyi pazarlayabileceğini düşünüyorsun. Bu sessiz hazırlık dönemi, kariyerinde yeni bir sayfa açmadan önceki son dinlenme durağın oluyor. Haftaya görüşünceye kadar temkinli kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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