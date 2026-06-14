Sevgili Boğa, bu hafta ortası Venüs ile Uranüs altmışlığı bağışık sistemindeki iniş çıkışlara karşı dikkatli olman gerektiğini işaret ediyor. Rüzgarda kalmamaya ve kaslarını esnetmeye özen göstererek bedenini koruyorsun. Belki de bu hafta içine basit bir egzersiz rutini dahil etmelisin.

Hafta başı meydana gelen İkizler burcundaki Yeni Ay ise sinirsel yorgunlukları önlemek adına tüketeceğin bitki çaylarına yönelmenin faydalı olacağını gösteriyor. Bu arada tembellik hissinin yarattığı ataletten uzaklaşmaya odaklan deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…