article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Boğa Burcu chevron-right-grey 4 Ağustos Salı Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
4 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.08.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? 4 Ağustos Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay bugün en içsel alanında ilerliyor ve seni geri çekilmeye çağırıyor. İş hayatında görünür olmak yerine sessizce çalışmak sana daha çok kazandırıyor. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise kazanç ile ortak kaynaklar arasında bir gerilim yaratıyor; birinden beklediğin destek gecikebilir. Bugün kendi imkânınla ilerlemeyi denemelisin.

Maddi konularda dün senin burcunda retroya geçen Chiron, güvenlik duygunu sorgulatıyor. Elindekinin yeterli olup olmadığı sorusu bugün kafanı meşgul edebilir. Tabloyu gerçek rakamlarla görmek, bu kaygıyı hızla yatıştıracak.

Aşk hayatında sessizliğin öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, bugün konuşmak yerine yanında olmayı tercih ediyorsun ve bu sakinlik partnerine iyi geliyor. Bekar bir Boğa burcu isen, kimseye anlatmadığın bir ilgi içinde büyüyor olabilir; acele etmeden hissini olgunlaştırmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Boğa Burcu Yorumu

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın