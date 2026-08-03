Sevgili Boğa, Ay bugün en içsel alanında ilerliyor ve seni geri çekilmeye çağırıyor. İş hayatında görünür olmak yerine sessizce çalışmak sana daha çok kazandırıyor. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise kazanç ile ortak kaynaklar arasında bir gerilim yaratıyor; birinden beklediğin destek gecikebilir. Bugün kendi imkânınla ilerlemeyi denemelisin.

Maddi konularda dün senin burcunda retroya geçen Chiron, güvenlik duygunu sorgulatıyor. Elindekinin yeterli olup olmadığı sorusu bugün kafanı meşgul edebilir. Tabloyu gerçek rakamlarla görmek, bu kaygıyı hızla yatıştıracak.

Aşk hayatında sessizliğin öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, bugün konuşmak yerine yanında olmayı tercih ediyorsun ve bu sakinlik partnerine iyi geliyor. Bekar bir Boğa burcu isen, kimseye anlatmadığın bir ilgi içinde büyüyor olabilir; acele etmeden hissini olgunlaştırmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…