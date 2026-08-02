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Boğa Burcu right-white
3 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 3 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

3 Ağustos Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Chiron kendi burcunda geri hareketine başlıyor ve bu, aşk hayatında kendine bakışını en çok etkileyecek günlerden biri. İlişkin varsa, aynada gördüğün ya da o gün kendine dair hoşnut olmadığın bir şey yüzünden partnerinden uzaklaştığın olmuş olabilir. Onun sana baktığı gözle kendine bakmayı bugün deneyebilirsin; çünkü o, senin gördüğün eksiklikleri değil, seni görüyor. Yanına kıyafetin ya da halinle ilgili bir kaygıyla değil, sadece kendinle gitmeyi dene.

Bekarsan, birinin seni tam olarak sevmesi için önce kusursuz olman gerektiğine inanıyor olabilirsin. Bu inanç seni geride tutan görünmez bir bariyer. Bugün eksik hissettiğin bir yanını gizlemeye çalışmadan bir sohbete girdiğinde, gerçek bir bağın nasıl kurulduğunu göreceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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