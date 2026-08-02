Sevgili Boğa, bugün Chiron kendi burcunda geri hareketine başlıyor ve bu, aşk hayatında kendine bakışını en çok etkileyecek günlerden biri. İlişkin varsa, aynada gördüğün ya da o gün kendine dair hoşnut olmadığın bir şey yüzünden partnerinden uzaklaştığın olmuş olabilir. Onun sana baktığı gözle kendine bakmayı bugün deneyebilirsin; çünkü o, senin gördüğün eksiklikleri değil, seni görüyor. Yanına kıyafetin ya da halinle ilgili bir kaygıyla değil, sadece kendinle gitmeyi dene.

Bekarsan, birinin seni tam olarak sevmesi için önce kusursuz olman gerektiğine inanıyor olabilirsin. Bu inanç seni geride tutan görünmez bir bariyer. Bugün eksik hissettiğin bir yanını gizlemeye çalışmadan bir sohbete girdiğinde, gerçek bir bağın nasıl kurulduğunu göreceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…