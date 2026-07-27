Sevgili Boğa, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve sosyal ilişkilerine yumuşak bir hava katıyor. İlişkin varsa, partnerinle arkadaş gibi geçireceğiniz rahat bir zaman aranızı tatlandırıyor; birbirinize baskı yapmadan, akışına bırakarak güzel bir gün geçirebilirsiniz. Ancak Balık Ay’ının belirsiz enerjisine dikkat etmelisin; sosyal bir ortamda ya da ortak arkadaşlarınız yüzünden bir kıskançlık ya da yanlış anlaşılma doğabilir. Partnerinin bir arkadaşına gösterdiği ilgiyi bugün olduğundan büyük görebilirsin. Bir şey söylemeden önce gerçekten bir sorun olup olmadığını sormalısın.

Bekarsan, uzun süredir tanıdığın bir arkadaşına bugün farklı bir gözle bakabilirsin. Aranızdaki rahatlık, bir anda başka bir anlam kazanabilir. Ancak bu his konusunda aceleci olmamalısın; anlık bir duyguyla değerli bir arkadaşlığı riske atmak bugün seni pişman edebilir. Bu yakınlığın gerçek mi yoksa geçici mi olduğunu anlamak için zamana bırakmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…