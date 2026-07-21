Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında sessiz bir yakınlık istiyorsun. İlişkin varsa, dışarıda geçirilecek gürültülü bir akşam yerine evde kurulacak sade bir sofra bugün ikinize de daha çok iyi gelecek. Partnerinle aynı odada, hiçbir şey yapmadan vakit geçirmek bile bugün yeterli. Kalabalık planları başka bir güne bırakabilirsin.

Bekarsan, seni kendi hayatının içine davet eden biri dikkatini çekebilir. Sana evini, alışkanlıklarını ve gerçek halini gösteren bir kişi, gösterişli bir cazibeden çok daha fazla güven veriyor. Bu davete açık olmanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…