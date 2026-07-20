Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında sessizlik biraz uzuyor. İlişkin varsa, partnerin bugün her zamankinden daha az konuşuyor olabilir; ama bu bir soğukluk işareti değil, gökyüzü herkesin dilini ağırlaştırıyor. Onu konuşturmaya çalışmak yerine yanında sessizce oturmak bugün çok daha iyi geliyor.

Bekarsan, gönderdiğin bir mesaj cevapsız kalabilir ve zihnin hemen kötü senaryolara koşabilir. Oysa bugün herkesin cevabı gecikiyor. Kendini reddedilmiş sayma, sadece zamanlaması kötü. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…