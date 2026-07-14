İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle kuracağın diyaloglarda alınganlıkları bir kenara bırakıp şefkatli bir empatiye yer açmanın tam zamanıdır. Aranızdaki bağın naifleştiğini hissedeceğiniz bu süreçte, birbirinize vereceğiniz huzur ilişkinizi çok daha güvenli bir limana taşıyacak.

Bekar bir Boğa burcu isen, geçmişte bıraktığın birinden ya da eski bir tanıdıktan gelecek tatlı bir mesaj günün ilerleyen saatlerinde kalbini usulca hareketlendirebilir. Maziye ait enerjilerin yoğun olduğu bugün, aceleci kararlar almadan bu ince iletişimin keyfini sakince çıkarabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…