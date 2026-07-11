Sevgili Boğa, 12 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu ile Venüs’ün Başak burcundaki etkisi, ilişkilerde paylaşım konularını öne çıkarıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, ailelerden biriyle ilgili alınacak bir karar ya da hafta sonu planı konusunda fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. İkinizin de iyi niyetle hareket ettiğini hatırlamak gereksiz bir kırgınlığın önüne geçebilir.

Bekar bir Boğa burcuysan, uzun süredir seni uzaktan izleyen biri ortak bir arkadaş aracılığıyla seninle tanışmak isteyebilir. İlk izlenimin beklediğinden çok daha farklı gelişebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…