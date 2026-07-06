Sevgili Boğa, bugün kalbinin sessizce söylediği şeyleri duymaya her zamankinden daha yakın olabilirsin. Sen ilişkilerde güveni, istikrarı ve kendini ait hissettiğin bağları önemseyen bir burçsun. Ancak bazen huzuru korumak adına kendi duygularını geri planda bırakabiliyor ya da görmezden geldiğin bazı hisleri erteleyebiliyorsun. Bugün ise içinden geçenleri biraz daha dürüstçe değerlendirmek isteyebilirsin.

İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle arandaki bağın sana gerçekten ne hissettirdiği üzerine düşünebilirsin. Bir süredir konuşulmayan bir konu yeniden gündeme gelebilir ya da ilişkinizin geleceğine dair bazı sorular zihnini meşgul edebilir. Bu süreçte karşındaki kişiden net cevaplar beklemek kadar kendi ihtiyaçlarını ve beklentilerini fark etmek de önemli olacak. Bazen bir ilişkinin yönünü belirleyen şey, verilen cevaplardan çok sorulan doğru sorulardır.

Bekar bir Boğa burcu isen, geçmişte ilgini çeken bir kişi yeniden aklına gelebilir ya da yeni tanıştığın biri hakkında ilk izlenimlerinin ötesine geçmek isteyebilirsin. Bu kez seni etkileyen şey yalnızca güven duygusu ya da ortak noktalar olmayabilir. Karşındaki kişinin yanında kendini ne kadar rahat ve doğal hissettiğin de kararlarında belirleyici olabilir.

Bugün aşk hayatında acele kararlar vermekten çok duygularının gerçek yönünü anlamaya çalışmak sana daha iyi gelebilir. Çünkü bazen kalp, zihnin çok daha sonra fark edeceği şeyleri çok önceden bilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…