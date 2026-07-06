Sevgili Boğa, bugün zihninin bir köşesinde uzun süredir sessizce duran bazı düşünceler yeniden kendini hatırlatabilir. Koç burcunda durağan pozisyona geçen Neptün, özellikle kontrol edemediğin süreçlere ve perde arkasında ilerleyen konulara farklı bir gözle bakmanı sağlayabilir. Sen çoğu zaman somut olana, gördüğüne ve emin olduğun gerçeklere güvenmeyi tercih edersin. Ancak bugün her şeyin net bir cevabı olmayabileceğini kabul etmek seni düşündüğünden daha fazla rahatlatabilir. Bazen olayları zorlamak yerine akışını izlemek de önemli bir seçimdir.

İş ve kariyer hayatında aceleyle sonuçlandırmaya çalıştığın bir konuda biraz daha sabırlı davranman gerekebilir. Henüz tüm parçaları yerine oturmamış bir plan, önümüzdeki günlerde daha anlaşılır bir hale gelebilir. Bu nedenle bugün gözlem yapmak, detayları takip etmek ve doğru zamanı beklemek sana avantaj sağlayacaktır. Maddi konularda ise güvenlik ihtiyacın ön planda olabilir. Harcamalarını gözden geçirmek, geleceğe yönelik küçük düzenlemeler yapmak veya bütçeni yeniden planlamak sana kendini daha sağlam bir zeminde hissettirebilir. Gün içerisinde kendine sakinlik sağlayacak küçük rutinlere yönelmek zihinsel olarak da toparlanmana yardımcı olabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, bugün partnerinle arandaki bağın en güçlü tarafının huzur ve güven olduğunu bir kez daha fark edebilirsin. Büyük sürprizlerden çok birlikte geçirilen sakin anlar ve samimi paylaşımlar ilişkinizi besleyebilir. Karşındaki kişinin duygularını anlamaya çalışmak, aranızdaki yakınlığı artırabilir. Bekar bir Boğa burcu isen, geçmişte tanıdığın biri yeniden aklına gelebilir ya da yeni tanıştığın bir kişinin verdiği güven duygusu ilgini çekebilir. Bu kez seni etkileyen şey hızlı başlayan heyecanlardan çok, zamanla büyüyen bir yakınlık olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…