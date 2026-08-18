Sevgili Boğa, bugün beklediğin cevap kapıda. Ay tam karşı burcunda ilerliyor ve odağın hâlâ karşındaki kişide. İlişkin varsa, dün sorduğun sorunun cevabı bugün gelebilir ve bu cevap aranızdaki havayı belirgin şekilde değiştirecek. Sen sabırlı bir burçsun, ama bu kez sabrın karşılığını görüyorsun. Cevabı duyduğunda hemen tepki vermek yerine biraz düşünmelisin.

Bekarsan, sana ilgi gösteren kişinin ne kadar ciddi olduğunu bugün ölçebilirsin. Sözleriyle davranışlarının örtüşüp örtüşmediğine bak; senin için asıl ölçü bu. Acele bir karar vermeden birkaç gün daha izlemelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…