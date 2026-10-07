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Kuyumcuda ve Döviz Bürosunda Yeni Dönem: Kimlik Kararı Verildi

Kuyumcuda ve Döviz Bürosunda Yeni Dönem: Kimlik Kararı Verildi

Resmi Gazete
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.10.2026 - 12:16
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kara parayla mücadelede uygulanan parasal sınırları güncelledi. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde kimlik tespiti eşiği 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarıldı. Elektronik transferlerde ise sınır 15 bin liradan 30 bin liraya yükseldi.

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Kuyumcuda ve döviz bürosunda kimlik tespiti sınırı bir anda iki katına çıktı.

Kuyumcuda ve döviz bürosunda kimlik tespiti sınırı bir anda iki katına çıktı.

Resmi Gazete'nin 7 Ekim 2026 tarihli ve 33393 sayılı nüshasında yayımlanan 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayımı itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenleme, bankalardan döviz bürolarına, kuyumculardan aracı kurumlara kadar yükümlü sayılan kuruluşların müşteri kimliğini hangi tutardan itibaren tespit edip doğrulaması gerektiğini yeniden belirliyor.

Yeni kurala göre nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde tutar 370 bin lirayı aştığında finansal kuruluşlar müşterinin kimlik bilgilerini almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek zorunda olacak. Bugüne kadar bu eşik 185 bin lira olarak uygulanıyordu.

Değişiklik nakit işlemlerle sınırlı kalmadı. Elektronik transferlerde, dijital kimlik tespiti ve basitleştirilmiş tedbirler kapsamındaki doğrulama sınırı 15 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı. Kripto varlık transferleri ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin eşikler de aynı şekilde 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.

Burada önemli bir ayrıntı var: Yeni sınırlar, kuruluşla sürekli iş ilişkisi bulunmayan kişilerin yaptığı tek seferlik işlemler için geçerli. Banka hesabı olan müşteriler için pratikte büyük bir fark oluşmuyor; hesap açılışında kimlik tespiti tutardan bağımsız olarak yapılmaya devam ediyor. Şüpheli bir işlem söz konusu olduğunda da tutara bakılmaksızın kimlik sorulacak. Düzenlemeden en çok döviz bürolarında ve kuyumcularda yapılan nakit alışverişler ile hesaptan bağımsız para transferleri etkilenecek.

Mobil bankacılıkta SMS ile gelen tek kullanımlık kod imza örneğinin yerine geçebilecek.

Mobil bankacılıkta SMS ile gelen tek kullanımlık kod imza örneğinin yerine geçebilecek.

Yönetmeliğe eklenen yeni hükümle dijital işlemlerde de bir kolaylık getirildi. Buna göre finansal kuruluşlar, internet ya da mobil kanallar üzerinden yapılan bir işlemi müşterinin daha önce doğrulanmış telefon numarasına SMS ile gönderilen tek kullanımlık doğrulama koduyla teyit ederse imza örneği almayabilecek.

Ancak bu esneklik şartsız değil. Kullanılan yöntemin müşterinin kimliğini yeterince güvence altına alması, işlemin niteliği ve risk düzeyiyle uyumlu olması, dolandırıcılığa karşı gerekli güvenlik önlemlerini de içermesi gerekiyor.

Düzenlemeyle denetim tarafında da yeni bir uygulamaya geçildi. Bundan sonra tek bir denetim raporu, yükümlü kuruluşun kurallara uyum durumunu ve tespit edilen ihlalleri birlikte ortaya koyabilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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