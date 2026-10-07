Kuyumcuda ve Döviz Bürosunda Yeni Dönem: Kimlik Kararı Verildi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kara parayla mücadelede uygulanan parasal sınırları güncelledi. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde kimlik tespiti eşiği 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarıldı. Elektronik transferlerde ise sınır 15 bin liradan 30 bin liraya yükseldi.
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Kuyumcuda ve döviz bürosunda kimlik tespiti sınırı bir anda iki katına çıktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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