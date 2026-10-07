Kuyumcuda ve Döviz Bürosunda Yeni Dönem: Kimlik Kararı Verildi

Resmi Gazete'nin 7 Ekim 2026 tarihli ve 33393 sayılı nüshasında yayımlanan 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayımı itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenleme, bankalardan döviz bürolarına, kuyumculardan aracı kurumlara kadar yükümlü sayılan kuruluşların müşteri kimliğini hangi tutardan itibaren tespit edip doğrulaması gerektiğini yeniden belirliyor.

Yeni kurala göre nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde tutar 370 bin lirayı aştığında finansal kuruluşlar müşterinin kimlik bilgilerini almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek zorunda olacak. Bugüne kadar bu eşik 185 bin lira olarak uygulanıyordu.

Değişiklik nakit işlemlerle sınırlı kalmadı. Elektronik transferlerde, dijital kimlik tespiti ve basitleştirilmiş tedbirler kapsamındaki doğrulama sınırı 15 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı. Kripto varlık transferleri ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin eşikler de aynı şekilde 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.

Burada önemli bir ayrıntı var: Yeni sınırlar, kuruluşla sürekli iş ilişkisi bulunmayan kişilerin yaptığı tek seferlik işlemler için geçerli. Banka hesabı olan müşteriler için pratikte büyük bir fark oluşmuyor; hesap açılışında kimlik tespiti tutardan bağımsız olarak yapılmaya devam ediyor. Şüpheli bir işlem söz konusu olduğunda da tutara bakılmaksızın kimlik sorulacak. Düzenlemeden en çok döviz bürolarında ve kuyumcularda yapılan nakit alışverişler ile hesaptan bağımsız para transferleri etkilenecek.