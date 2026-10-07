Kedisi Çok Olan Ülkelerde Mutluluk Daha Yüksek Çıktı

Araştırmacılar 93 ülkede 10 bin kişiye düşen kedi sayısını mutluluk puanlarıyla karşılaştırdı. Mutluluk puanları 2022-2024 yıllarının ortalamasına dayanıyor. Kedi sayıları 2025 tahminlerinden alındı.

Kedi yoğunluğuyla mutluluk arasında güçlü bir ilişki görüldü. Kişi başına düşen gelir ise mutlulukla daha da güçlü ilişkiliydi. Zengin ülkelerde kedi sayısı da daha fazlaydı.

Araştırmacılar sonuçların ülke düzeyinde ilişkiler olduğunu vurguluyor. Daha çok kedinin insanları mutlu ettiğini söylemek mümkün değil. Parazitin mutluluğu düşürdüğü de kanıtlanmış değil.