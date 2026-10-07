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Yaşam
Kedisi Çok Olan Ülkelerde Mutluluk Daha Yüksek Çıktı

Kedisi Çok Olan Ülkelerde Mutluluk Daha Yüksek Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 12:03
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Chicago Üniversitesi'nden Dario Maestripieri'nin de aralarında bulunduğu araştırmacılar 93 ülkeyi karşılaştırdı. Kedi yoğunluğu yüksek ülkelerde mutluluk puanları da daha yüksek çıktı.

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Kedi yoğunluğu yüksek ülkelerde mutluluk puanı da yüksek çıktı

Kedi yoğunluğu yüksek ülkelerde mutluluk puanı da yüksek çıktı

Araştırmacılar 93 ülkede 10 bin kişiye düşen kedi sayısını mutluluk puanlarıyla karşılaştırdı. Mutluluk puanları 2022-2024 yıllarının ortalamasına dayanıyor. Kedi sayıları 2025 tahminlerinden alındı.

Kedi yoğunluğuyla mutluluk arasında güçlü bir ilişki görüldü. Kişi başına düşen gelir ise mutlulukla daha da güçlü ilişkiliydi. Zengin ülkelerde kedi sayısı da daha fazlaydı.

Araştırmacılar sonuçların ülke düzeyinde ilişkiler olduğunu vurguluyor. Daha çok kedinin insanları mutlu ettiğini söylemek mümkün değil. Parazitin mutluluğu düşürdüğü de kanıtlanmış değil.

Kedilerin taşıdığı parazit düşük mutluluk puanıyla ilişkili çıktı

Kedilerin taşıdığı parazit düşük mutluluk puanıyla ilişkili çıktı

Kediler Toksoplazma gondii adlı parazitin asıl konağı. Parazit insanlara kedi dışkısındaki kistlerin yutulmasıyla ya da az pişmiş etle bulaşabiliyor. Yetişkinlerin yüzde 10 ile 30'unun enfekte olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmada yakın dönem enfeksiyon oranı yüksek ülkelerde mutluluk puanları daha düşüktü. Uzun süreli enfeksiyonla ilişki daha zayıf kaldı. Parazit verileri hamile kadınlarda yapılan taramalardan alındı ve ülkenin geneli için gösterge olarak kullanıldı.

Kedisi çok olan ülkelerde yakın dönem enfeksiyon oranı daha düşük çıktı. Araştırmacılar nedenin zengin ülkelerde kedilerin daha çok evde tutulması, aşılanması ve hazır mamayla beslenmesi olabileceğini düşünüyor. Düşük ve orta gelirli ülkelerde sokakta dolaşan kediler daha yaygın.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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