En Çok Kediye Sahip Ülke Belli Oldu: Her 10 Evden 6'sında Kedi Var

Madalyonun öbür yüzü ise sokaklar. Hayvan Beslenmesi ve Refahı Araştırma Merkezi, Nika hayvan yardım kuruluşu ve araştırma şirketi Ipsos'un ortak çalışmasına göre Rusya'da 2025 itibarıyla yaklaşık 3,6 milyon sokak hayvanı bulunuyor. Bunların 2,8 milyonu kedi.

Çalışmanın en çarpıcı bulgusu, sokaktaki kedi ve köpeklerin yüzde 98'inin bir zamanlar evcil hayvan olması. Yani bu hayvanların neredeyse tamamı sahipleri tarafından sokağa bırakılmış.

Terk edilme vakaları özellikle Eylül 2022'deki kısmi seferberlik ilanının ardından hızla arttı. Ülkeden ayrılan ya da askere çağrılan pek çok kişi, hayvanlarına bakacak kimseyi bulamadı.

Ülkede çoğu özel 819 barınak var. Ancak bu barınaklar 170 bin ile 250 bin arasında hayvana bakabiliyor. Bu da sokaktaki hayvanların yalnızca yüzde 5-7'sine yer olduğu anlamına geliyor.