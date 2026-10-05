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En Çok Kediye Sahip Ülke Belli Oldu: Her 10 Evden 6'sında Kedi Var

En Çok Kediye Sahip Ülke Belli Oldu: Her 10 Evden 6'sında Kedi Var

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 11:30
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Dünyada kedi sahipliğinin en yaygın olduğu ülke belli oldu.

Listenin zirvesinde, evlerin yüzde 59'unda en az bir kedi bulunan Rusya var. Ancak bu tablonun bir de karanlık yüzü bulunuyor: Ülkenin sokaklarında yaklaşık 2,8 milyon kedi yaşıyor.

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Her 10 Evden 6'sında Kedi Var

Her 10 Evden 6'sında Kedi Var

Seasia Stats'ın 2025-2026 verilerine göre Rusya, kedi sahipliğinde açık ara dünya lideri. Ülkedeki evlerin yüzde 59'unda en az bir kedi yaşıyor. Sigorta şirketi Ingosstrakh ile Rusya Finans Üniversitesi'nin 2023'teki anketinde de katılımcıların yüzde 58,8'i kedi sahibi olduğunu söylemişti.

Rusya'yı yüzde 48 ile Romanya, yüzde 41 ile Polonya izliyor. Letonya yüzde 37, Macaristan yüzde 35 ile ilk beşi tamamlıyor. İlk 10'da Endonezya, Filipinler, Tayland, Yeni Zelanda ve ABD de yer alıyor.

Doğu Avrupa'daki bu kedi sevgisinin kökleri tarıma dayanıyor. Sanayileşme öncesinde çiftliklerde fareyle mücadelenin en etkili yolu kedilerdi. St. Petersburg'daki Ermitaj Müzesi'nde bugün hâlâ müzenin bekçisi sayılan onlarca kedi yaşıyor.

Sokaktakilerin Yüzde 98'i Terk Edilmiş

Sokaktakilerin Yüzde 98'i Terk Edilmiş

Madalyonun öbür yüzü ise sokaklar. Hayvan Beslenmesi ve Refahı Araştırma Merkezi, Nika hayvan yardım kuruluşu ve araştırma şirketi Ipsos'un ortak çalışmasına göre Rusya'da 2025 itibarıyla yaklaşık 3,6 milyon sokak hayvanı bulunuyor. Bunların 2,8 milyonu kedi.

Çalışmanın en çarpıcı bulgusu, sokaktaki kedi ve köpeklerin yüzde 98'inin bir zamanlar evcil hayvan olması. Yani bu hayvanların neredeyse tamamı sahipleri tarafından sokağa bırakılmış.

Terk edilme vakaları özellikle Eylül 2022'deki kısmi seferberlik ilanının ardından hızla arttı. Ülkeden ayrılan ya da askere çağrılan pek çok kişi, hayvanlarına bakacak kimseyi bulamadı.

Ülkede çoğu özel 819 barınak var. Ancak bu barınaklar 170 bin ile 250 bin arasında hayvana bakabiliyor. Bu da sokaktaki hayvanların yalnızca yüzde 5-7'sine yer olduğu anlamına geliyor.

Peki Türkiye'de Durum Ne?

Peki Türkiye'de Durum Ne?

Türkiye'de tablo neredeyse tam tersi. Avrupa evcil hayvan maması sektörünün verilerine göre Türkiye'de evlerin yalnızca yüzde 14'ünde kedi bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kimliklendirme sistemine 2021'den Temmuz 2024'e kadar 1 milyon 421 bin kedi kaydedildi.

Kedilerin asıl yaşadığı yer ise sokaklar. Ülkede resmi bir sayım hiç yapılmadı. Ancak Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin Dünya Sağlık Örgütü'nün hesabına dayanan tahminine göre Türkiye'de yaklaşık 8 milyon sahipsiz hayvan var. Şehir merkezlerinde bunların yüzde 75'i kedi.

Rusya'da kediler evlerde, Türkiye'de ise sokaklarda yaşıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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