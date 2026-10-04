100 Kedi Maması İncelendi: Ortaya Çıkan Ağır Metal Sonuçları Endişe Yarattı
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Kedinizin her gün yediği mamanın içinde neler olduğunu hiç merak ettiniz mi? ABD merkezli kâr amacı gütmeyen kuruluş Clean Label Project, 62 markaya ait 100 kedi mamasını laboratuvarda test etti. Sonuçlar ise epey düşündürücü: Ürünlerin neredeyse tamamında ağır metal, önemli bir kısmında da tarım ilacı ve plastik kaynaklı kimyasal kalıntısı bulundu. Gelin, araştırmanın detaylarına birlikte bakalım.
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Araştırmada kuru, yaş ve dondurularak kurutulmuş toplam 100 mama incelendi.
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Kurşun yüzde 99, kadmiyum yüzde 96, arsenik yüzde 94 oranında tespit edildi.
Balık bazlı mamalarda cıva seviyesi diğerlerinden yaklaşık 18 kat yüksek çıktı.
Kuru mamalarda kurşun, yaş mamalara göre yaklaşık 3 kat daha fazla.
Neredeyse her iki mamadan birinde plastik kaynaklı DEHP bulundu.
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Paketteki ilk içerik her zaman mamanın gerçekte neyden yapıldığını göstermiyor.
Peki kedi sahipleri ne yapmalı?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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