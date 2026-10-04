100 Kedi Maması İncelendi: Ortaya Çıkan Ağır Metal Sonuçları Endişe Yarattı

Araştırmanın en çarpıcı sonucu ağır metallerin ne kadar yaygın olduğu oldu. 100 üründen 99'unda kurşun, 96'sında kadmiyum, 94'ünde arsenik tespit edildi.

Clean Label Project'e göre artık asıl soru bir mamada ağır metal olup olmadığı değil, diğer ürünlere kıyasla ne kadar olduğu. Kurşun açısından en kötü durumdaki ürünler, tipik bir üründen yaklaşık 3,5 kat daha fazla kurşun içeriyor.

Kuruluş, bir maddenin tespit edilmesinin tek başına o ürünün tehlikeli olduğu anlamına gelmediğinin de altını çiziyor. Ancak kedilerin çoğu ömür boyu aynı ya da birkaç farklı mamayla beslendiği için, düşük seviyeler bile zamanla birikerek sürekli bir maruziyet kaynağına dönüşebiliyor. Raporda kedilerde ağır metal yükünü uzun vadede böbreklerin taşıdığı, kronik böbrek hastalığının da yaşlı kedilerde en sık ölüm nedenlerinden biri olduğu hatırlatılıyor.