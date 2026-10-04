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100 Kedi Maması İncelendi: Ortaya Çıkan Ağır Metal Sonuçları Endişe Yarattı

100 Kedi Maması İncelendi: Ortaya Çıkan Ağır Metal Sonuçları Endişe Yarattı

Kedi
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 14:23
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Kedinizin her gün yediği mamanın içinde neler olduğunu hiç merak ettiniz mi? ABD merkezli kâr amacı gütmeyen kuruluş Clean Label Project, 62 markaya ait 100 kedi mamasını laboratuvarda test etti. Sonuçlar ise epey düşündürücü: Ürünlerin neredeyse tamamında ağır metal, önemli bir kısmında da tarım ilacı ve plastik kaynaklı kimyasal kalıntısı bulundu. Gelin, araştırmanın detaylarına birlikte bakalım.

Kaynak

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Araştırmada kuru, yaş ve dondurularak kurutulmuş toplam 100 mama incelendi.

Araştırmada kuru, yaş ve dondurularak kurutulmuş toplam 100 mama incelendi.

Clean Label Project'in 2 Ekim'de yayımladığı rapora göre test edilen ürünlerin 31'i kuru mama, 40'ı konserve ve poşet yaş mama, 29'u ise havayla ya da dondurularak kurutulmuş mamalardan oluşuyor.

Testler, ISO 17025 akreditasyonuna sahip bağımsız bir laboratuvarda yapıldı. Ürünler arsenik, kadmiyum, kurşun ve cıva gibi ağır metallerin yanı sıra glifosat, bisfenoller, akrilamid, ftalatlar ve çeşitli tarım ilaçları dahil 122'den fazla kirletici açısından tarandı.

Kuruluş, sonuçları kilogram yerine 1.000 kilokalori başına hesapladı. Gerekçesi şu: Yaş mama çok daha fazla su içerdiği için kilogram bazında ölçüldüğünde olduğundan daha temiz görünüyor. Kedi aynı kaloriyi almak için yaş mamadan yaklaşık dört kat fazla yemek zorunda kalıyor.

Kurşun yüzde 99, kadmiyum yüzde 96, arsenik yüzde 94 oranında tespit edildi.

Kurşun yüzde 99, kadmiyum yüzde 96, arsenik yüzde 94 oranında tespit edildi.

Araştırmanın en çarpıcı sonucu ağır metallerin ne kadar yaygın olduğu oldu. 100 üründen 99'unda kurşun, 96'sında kadmiyum, 94'ünde arsenik tespit edildi.

Clean Label Project'e göre artık asıl soru bir mamada ağır metal olup olmadığı değil, diğer ürünlere kıyasla ne kadar olduğu. Kurşun açısından en kötü durumdaki ürünler, tipik bir üründen yaklaşık 3,5 kat daha fazla kurşun içeriyor.

Kuruluş, bir maddenin tespit edilmesinin tek başına o ürünün tehlikeli olduğu anlamına gelmediğinin de altını çiziyor. Ancak kedilerin çoğu ömür boyu aynı ya da birkaç farklı mamayla beslendiği için, düşük seviyeler bile zamanla birikerek sürekli bir maruziyet kaynağına dönüşebiliyor. Raporda kedilerde ağır metal yükünü uzun vadede böbreklerin taşıdığı, kronik böbrek hastalığının da yaşlı kedilerde en sık ölüm nedenlerinden biri olduğu hatırlatılıyor.

Balık bazlı mamalarda cıva seviyesi diğerlerinden yaklaşık 18 kat yüksek çıktı.

Balık bazlı mamalarda cıva seviyesi diğerlerinden yaklaşık 18 kat yüksek çıktı.

Araştırmada en güçlü ilişki balık ile cıva arasında görüldü. Adında balık ya da deniz ürünü geçen mamalar, kuru ya da yaş olmalarından bağımsız olarak diğer ürünlere göre yaklaşık 18 kat daha fazla cıva içeriyordu. Yaş mamalarda bu fark daha da açıldı: Balıklı yaş mamalarda cıva, diğer proteinlerle yapılan yaş mamaların yaklaşık 28 katı seviyesindeydi.

Balık bazlı ürünlerin neredeyse yarısı (yüzde 48,6) cıva seviyesi en yüksek ürünler arasında yer alırken, tavuk ve kümes hayvanı bazlı hiçbir ürün bu gruba girmedi. Balıklı mamalarda kadmiyum da yaklaşık 2,5 kat daha yüksekti.

Sonuç olarak kümes hayvanı bazlı mamaların yüzde 84,8'i kuruluşun standardını karşılarken, balık ve deniz ürünü bazlı mamalarda bu oran yalnızca yüzde 25,7'de kaldı. Kuruluşun önceki testleriyle birlikte 87 markadan 541 numuneyi kapsayan analizde ağır metallerle en çok ilişkilendirilen içerikler ringa balığı unu, ton balığı ve balık suyu oldu. Listede dördüncü sırada ise geçmişte kurşunla tağşiş edildiği bilinen zerdeçal yer aldı.

Kuru mamalarda kurşun, yaş mamalara göre yaklaşık 3 kat daha fazla.

Kuru mamalarda kurşun, yaş mamalara göre yaklaşık 3 kat daha fazla.

Cıvanın aksine kurşun belirli bir protein türüyle ilişkili çıkmadı. Kalori bazında karşılaştırıldığında kuru mamalar, yaş ve kurutulmuş mamalara göre yaklaşık üç kat daha fazla kurşun içeriyordu. Bu fark protein kaynağı hesaba katıldığında da değişmedi.

Yaygın kullanılan bir yabani ot ilacı olan glifosat ise ürünlerin yüzde 37'sinde tespit edildi. Glifosat miktarı, mamadaki bitkisel içerik sayısıyla doğrudan bağlantılıydı: İçindekiler listesinin ilk 10 sırasına giren her ek bitkisel içerik, glifosat seviyesinde ortalama yüzde 40'lık bir artışla ilişkilendirildi.

Neredeyse her iki mamadan birinde plastik kaynaklı DEHP bulundu.

Neredeyse her iki mamadan birinde plastik kaynaklı DEHP bulundu.

Ağır metallerden sonra en sık rastlanan kirletici, plastikleri esnek hale getirmek için kullanılan ve hormon sistemini bozabileceği belirtilen bir ftalat olan DEHP oldu. DEHP, 100 üründen 48'inde tespit edildi.

DEHP kuru ve yaş mamalarda benzer oranlarda görülse de, bulunduğu konserve ve poşet ürünlerde torba ambalajlı ürünlere göre yaklaşık beş kat daha yüksek seviyedeydi. Kuruluş bu farkın ambalajla temastan kaynaklanıyor olabileceğini belirtiyor.

İyi haber ise bisfenollerden geldi. BPA yalnızca iki üründe, BPS ise tek bir üründe tespit edildi. Yüksek ısıda pişirme sırasında oluşabilen akrilamid de 4 üründe ölçülebilir seviyede bulundu.

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Paketteki ilk içerik her zaman mamanın gerçekte neyden yapıldığını göstermiyor.

Paketteki ilk içerik her zaman mamanın gerçekte neyden yapıldığını göstermiyor.

Araştırmanın bir diğer dikkat çeken bulgusu içindekiler listesiyle ilgili. 100 ürünün 35'inde listenin başındaki et ya da balık, ilk 10 sıradaki farklı kategorilerden içerikler tarafından sayıca geride bırakılıyordu. Örneğin bezelye proteini ve bezelye unu gibi aynı bitkiden elde edilen farklı içerikler ayrı ayrı yazılarak listenin aşağısına itilebiliyor.

Sektörde 'ingredient splitting' olarak bilinen bu yöntem yasal olsa da tüketicide yanlış bir izlenim yaratabiliyor. Üstelik ilk 10 içerikte bitkisel bileşenlerin et ya da balıktan fazla olduğu ürünlerde kurşun seviyesi de daha yüksek çıktı.

Peki kedi sahipleri ne yapmalı?

Peki kedi sahipleri ne yapmalı?

Clean Label Project, kedi sahiplerine şu önerilerde bulunuyor:

  • Kediniz yalnızca balıklı mamayla besleniyorsa, farklı protein kaynaklarını dönüşümlü olarak menüye eklemeyi düşünün. Balığı tamamen bırakmak gerekmiyor; bazı balıklı mamalar da standartları karşıladı.
  • Paketin önündeki ilk içeriğe güvenmek yerine içindekiler listesinin tamamını okuyun.
  • Birbirine benzeyen uzun bitkisel içerik listelerine dikkat edin.
  • Tek bir test sonucunun yalnızca o üretim partisini yansıttığını unutmayın. Markalara, bitmiş ürünleri düzenli olarak ağır metal açısından test edip etmediklerini sorun.

Kuruluş, seçici kediler için önceliğin her zaman kedinin gerçekten yiyeceği, besin açısından eksiksiz bir mama olduğunu da hatırlatıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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