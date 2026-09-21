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Kedinizin Sizi Sevdiğini Gösteren 4 İşaret: Bacağınıza Sürtünmesi Tesadüf Değil!

Kedinizin Sizi Sevdiğini Gösteren 4 İşaret: Bacağınıza Sürtünmesi Tesadüf Değil!

Hayvanlar Alemi Kedi
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 16:34
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Kedisiyle yıllardır aynı evi paylaşan herkesin aklına bir kez düşmüştür: 'Bu hayvan beni gerçekten seviyor mu, yoksa sadece mama verdiğim için mi seviyor gibi davranıyor?' Köpek sahipleri bu konuda kendinden emin görünür, kedi sahiplerinin durumu ise vahim! :)

Bristol Üniversitesi'nde hayvan davranışı ve refahı dersleri veren Emily Blackwell'e göre kedilerin 'soğuk ve mesafeli' ünü hak edilmiş değil. Kedilerin yabani ataları köpekler gibi sürü halinde yaşamadığı için doğaları daha bağımsız; ama evcilleşme sürecinde sadece diğer kedilerle değil, insanlarla da sosyal bağ kurma yeteneği kazandılar.

İşin en önemli kısmı şu: Kediler insanlara, kedi arkadaşlarına davrandıkları gibi davranıyor. Yani cevap sözlerde değil davranışta. Blackwell 'kedim beni seviyor mu?' diye merak ediyorsanız, 4 davranışa bakmanız gerektiğini söylüyor.

Kaynak: The Independent

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Bacaklarınıza Sürtünmesi Sizi "Ailesinden" Saydığı Anlamına Geliyor

Bacaklarınıza Sürtünmesi Sizi "Ailesinden" Saydığı Anlamına Geliyor

Koku bırakma. 

Kedilerin vücutlarında kafalarında ve kulaklarının çevresinde koku salgı bezleri var. Aynı sosyal gruba ait kediler ortak bir koku profili paylaşarak birbirini tanıyor. Yani kediniz bacağınıza kafasını ya da yan tarafını sürttüğünde sadece sevgi gösterisi yapmıyor; sizi kendi ailesinin kokusuyla işaretliyor. Blackwell bunu 'büyük bir iltifat' olarak tanımlıyor.

Sizi nasıl karşıladığı. 

Kuyruğun dimdik yukarıda, bayrak direği gibi durması kedilerin el sallaması sayılıyor: tanıdıklık, güven ve sevgi işareti. Bazı kediler sevdikleri birini karşılarken ya da oyun teklif ederken kuyruğunu soru işaretine benzer şekilde kıvırıyor. Kediler arkadaşlık göstergesi olarak kuyruklarını birbirine doladığı için, kuyruğun bacağınıza dolanması da aynı jestin insana uyarlanmış hali.

Karşılama repertuvarı burada bitmiyor. Sırtüstü dönüp savunmasız karnını göstermesi en üst düzey güven işareti — ama Blackwell uyarıyor: bu bir karın okşama daveti değil. Kediler baş ve boyun bölgesinden sevilmeyi tercih ediyor, karnına uzanan el genellikle hızlı bir kaçışla ya da pençeyle karşılaşıyor. Aman dikkat!

Yavaş Yavaş Göz Kırpıyorsa Bu Kedi Dilinde Gülümsemek Demek!

Yavaş Yavaş Göz Kırpıyorsa Bu Kedi Dilinde Gülümsemek Demek!

Göz kırpma. 

Kediler tanımadıkları insanlara ya da kedilere genellikle hiç kırpmadan, sabit bir bakışla bakıyor. İlişkisi iyi olduğu bireylere ise yavaş yavaş göz kırpıyor. Sussex ve Portsmouth üniversitelerinden bir ekibin Scientific Reports'ta yayımlanan çalışması, bu yavaş göz kırpmanın olumlu bir duygu durumuyla ilişkili olduğunu ortaya koydu: güven, hoşnutluk ve sevginin işareti, bir bakıma insanın gülümsemesinin kedi versiyonu. İyi haber şu: karşılık verebiliyorsunuz. Siz de yavaşça kırparsanız kediniz aynısını yapabiliyor. Dokunulmayı sevmeyen kedilerle bağ kurmanın en zararsız yolu bu.

Size yakın durması. 

Kediler kişisel alanlarına düşkün ve davetsiz misafir sevmiyor. Bu yüzden bir kedinin size yaklaşmanıza izin vermesi, özellikle bu temas sık ya da uzun sürüyorsa, yakın bir bağın göstergesi. Kucağınıza kıvrılıp uyuması derin güven anlamına geliyor. Tımar etmek ise yalnızca ilişkisi sıcak olan kediler arasında görülüyor; dolayısıyla elinizi ya da yüzünüzü yalaması — o dikenli dil pek nazik gelmese de — açık bir sevgi gösterisi.

Ne dersiniz, kediniz sizi seviyor mu?

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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