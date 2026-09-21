Kedinizin Sizi Sevdiğini Gösteren 4 İşaret: Bacağınıza Sürtünmesi Tesadüf Değil!

Kedisiyle yıllardır aynı evi paylaşan herkesin aklına bir kez düşmüştür: 'Bu hayvan beni gerçekten seviyor mu, yoksa sadece mama verdiğim için mi seviyor gibi davranıyor?' Köpek sahipleri bu konuda kendinden emin görünür, kedi sahiplerinin durumu ise vahim! :)

Bristol Üniversitesi'nde hayvan davranışı ve refahı dersleri veren Emily Blackwell'e göre kedilerin 'soğuk ve mesafeli' ünü hak edilmiş değil. Kedilerin yabani ataları köpekler gibi sürü halinde yaşamadığı için doğaları daha bağımsız; ama evcilleşme sürecinde sadece diğer kedilerle değil, insanlarla da sosyal bağ kurma yeteneği kazandılar.

İşin en önemli kısmı şu: Kediler insanlara, kedi arkadaşlarına davrandıkları gibi davranıyor. Yani cevap sözlerde değil davranışta. Blackwell 'kedim beni seviyor mu?' diye merak ediyorsanız, 4 davranışa bakmanız gerektiğini söylüyor.

Kaynak: The Independent