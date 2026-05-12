Kedinizin Garip Sandığınız 15 Davranışının Asıl Anlamı!

Kediniz gözlerinize bakıp yavaşça kırpıyorsa, bu rahatlık ve güven anlamına gelebilir. Kediler doğada tehdit hissettiklerinde göz temasını kolay kolay bırakmaz. Gözlerini yavaşça kapatması, bulunduğu ortamda kendini güvende hissettiğini gösterir.

Bu davranış çoğu zaman kedi dilinde sevgi işareti olarak yorumlanır. İnsanlar da kedilerine yavaşça göz kırparak aynı sakin mesajı verebilir.

Başını sürtmesi sizi ailesinden gördüğünü gösterir

Kediler başlarını, yanaklarını ya da çenelerini insanlara sürttüğünde koku bırakır. Çünkü yüz bölgelerinde feromon salgılayan bezler bulunur. Bu koku, kedi için güvenli alan ve tanıdık kişi anlamına gelir.

Kediniz bacağınıza ya da elinize başıyla dokunuyorsa, sizi kendi sosyal alanının parçası olarak kabul ediyor olabilir. Bu davranış sevgi kadar aidiyet de taşır.