Kedinizin Garip Sandığınız 15 Davranışının Asıl Anlamı!

Gökçe Cici
12.05.2026 - 12:46

Kediler bazen dünyanın en gizemli canlıları gibi davranır. Bir anda koşmaya başlar, sonra gelip göğsünüzde uyur. Bazen yavaşça göz kırpar, bazen de avını hediye gibi getirir. Aslında bu davranışların çoğu rastgele değildir. Kediler, beden dili ve sesleriyle düşündüğümüzden çok daha fazla şey anlatır.

Yavaş göz kırpması güven işaretidir

Kediniz gözlerinize bakıp yavaşça kırpıyorsa, bu rahatlık ve güven anlamına gelebilir. Kediler doğada tehdit hissettiklerinde göz temasını kolay kolay bırakmaz. Gözlerini yavaşça kapatması, bulunduğu ortamda kendini güvende hissettiğini gösterir.

Bu davranış çoğu zaman kedi dilinde sevgi işareti olarak yorumlanır. İnsanlar da kedilerine yavaşça göz kırparak aynı sakin mesajı verebilir.

Başını sürtmesi sizi ailesinden gördüğünü gösterir

Kediler başlarını, yanaklarını ya da çenelerini insanlara sürttüğünde koku bırakır. Çünkü yüz bölgelerinde feromon salgılayan bezler bulunur. Bu koku, kedi için güvenli alan ve tanıdık kişi anlamına gelir.

Kediniz bacağınıza ya da elinize başıyla dokunuyorsa, sizi kendi sosyal alanının parçası olarak kabul ediyor olabilir. Bu davranış sevgi kadar aidiyet de taşır.

Patisiyle yoğurması bebeklik alışkanlığından gelir

Kedilerin battaniye, yastık ya da insan kucağını patileriyle yoğurması yavruluk döneminden kalan bir davranıştır. Yavru kediler annelerinden süt emerken aynı hareketi yapar. Yetişkinlikte devam etmesi genellikle rahatlık ve güven hissiyle ilişkilendirilir.

Bu sırada mırlama, gözlerin kısılması ya da salya akması görülebilir. Kediniz için ortam fazla konforlu hale gelmiştir.

Mırlaması her zaman mutluluk anlamına gelmez

Kedilerin mırlaması çoğu zaman huzurla ilişkilendirilir. Ancak mırlama yalnızca mutlu olduklarında ortaya çıkmaz. Kediler stresliyken, hastayken ya da kendilerini rahatlatmaya çalışırken de mırlayabilir.

Bu sesin düşük frekanslı titreşimleri, kedilerin sakinleşmesine yardımcı olabilir. Bu yüzden mırlama, hem sevgi hem de kendini yatıştırma davranışı olarak görülür.

Kediniz "mrrp" ya da "brrr" gibi kısa, melodik sesler çıkarıyorsa, bu genellikle olumlu bir iletişimdir

Anne kediler yavrularını çağırırken benzer sesler kullanır. Yetişkin kedilerde ise selam verme ya da takip edilme isteği anlamına gelebilir.

Kapıdan girince, göz göze gelince ya da mama istediğinde bu sesi çıkarabilir. Miyavlamadan daha yumuşak ve sosyal bir mesaj taşır.

Kuyruğu ruh halini ele verir

Kedi kuyruğu, duyguların en net görüldüğü yerlerden biridir. Dik duran kuyruk genellikle özgüven ve mutlulukla ilişkilidir. Kabarık kuyruk korku, tehdit algısı ya da savunma halini gösterebilir.

Kuyruğun ucunun hızlı hızlı oynaması ise sabırsızlık ya da rahatsızlık sinyali olabilir. Bu yüzden kediyi anlamak için kuyruğa tek başına değil, kulaklar ve beden duruşuyla birlikte bakmak gerekir.

Isırması bazen sevgi değil sınır uyarısıdır

Kediniz sevilirken bir anda hafifçe ısırıyorsa, fazla uyarılmış olabilir. Bazı kediler uzun süre okşanmaktan hoşlanmaz. Kuyruk ucunun hareketlenmesi, kulakların geriye gitmesi ve bedenin gerilmesi yaklaşan ısırığın işareti olabilir.

Hafif sevgi ısırıkları da görülebilir ama fark vücut dilinde saklıdır. Isırdıktan sonra uzaklaşıyorsa rahatsız olmuştur. Oyuna devam ediyorsa davranış daha çok oyunla ilgilidir.

Kendini fazla yalaması stres belirtisi olabilir

Kediler temizliğe çok zaman ayırır. Ancak yalama davranışı aşırı hale gelirse stres, can sıkıntısı, alerji ya da cilt sorunu düşünülebilir. Tüylerin seyrelmesi, yağlanması ya da belirli bölgelerin sürekli yalanması dikkat gerektirir.

Kedilerin insanları yalaması ise sosyal bağla ilişkili olabilir. Yavruluk döneminde annenin yaptığı temizleme davranışının devamı gibi düşünülebilir.

Av getirmesi hediye ya da öğretme davranışı olabilir

Kediniz eve böcek, kuş, fare ya da oyuncak getiriyorsa bunu kötü niyetle yapmaz. Anne kediler yavrularına avlanmayı öğretirken önce ölü, sonra canlı av getirir. Ev kedileri de insanları kendi sosyal grubunun parçası gibi görebilir.

Bu davranış özellikle av içgüdüsü güçlü kedilerde sık görülür. Cezalandırmak yerine sakin kalmak daha doğru olur.

Göğüste uyuması kalp ritmiyle rahatlamasıdır

Kediniz göğsünüzde ya da yüzünüze yakın uyumayı seviyorsa, bunun nedeni yalnızca sıcaklık olmayabilir. Kalp atışı ve nefes ritmi kediler için rahatlatıcı olabilir. Özellikle yavruluk dönemindeki güven hissini çağrıştırabilir.

Aynı zamanda yüksek bir noktada olmak kedilere güven verir. Göğüs üzerinde uyumak hem sıcaklık hem bağlanma hem de güven hissini bir araya getirir.

Gece koşuları biriken enerjinin boşalmasıdır

Kedilerin gece yarısı bir anda evin içinde koşmaya başlaması oldukça yaygındır. Bu davranış genellikle zoomies olarak bilinir. Kediler doğaları gereği alacakaranlık saatlerinde daha aktiftir.

Gün içinde yeterince oyun oynamayan kediler enerjilerini gece boşaltabilir. Akşam saatlerinde kısa oyun seansları bu davranışı azaltmaya yardımcı olabilir.

Pencereden bakması kedi televizyonu gibidir

Kediniz saatlerce pencereden dışarı bakıyorsa aslında zihinsel olarak uyarılıyordur. Kuşlar, böcekler, yapraklar ve dışarıdaki hareketler kedilerin av içgüdüsünü tetikler.

Pencereden izlemek ev kedileri için doğal davranışları güvenli şekilde yaşamanın bir yoludur. Kuşları izlerken diş tıkırdatma sesi çıkarması da heyecan ve ulaşamama hissiyle ilişkilendirilebilir.

Sırt üstü yatması tamamen savunmasız olduğu anlamına gelmez

Kediniz karnını açıp yatıyorsa, bulunduğu ortamda rahat hissediyor olabilir. Ancak bu her zaman “karnımı sev” daveti değildir. Kedilerin karın bölgesi hassastır ve birçok kedi buraya dokunulmasından hoşlanmaz.

Bu pozisyon güven göstergesi olabilir ama sınırlarına saygı duyulmalıdır. Karnını gösterip sonra tırmalaması çoğu zaman çelişki değil, yanlış anlaşılmış bir mesajdır.

Eşyaları devirmesi ilgi ya da merak isteğidir

Kedilerin masa üzerindeki eşyaları patileriyle itmesi çoğu zaman meraktan kaynaklanır. Hareket eden nesneler av içgüdüsünü tetikler. Bazı kediler ise bu davranışla ilgi çekmeyi öğrenir.

Bir eşya düşünce insanın hemen tepki verdiğini fark eden kedi, aynı davranışı tekrar edebilir. Bu yüzden ilgi isteyen kedilerde oyun ihtiyacını artırmak işe yarayabilir.

Kum kabını kazması içgüdüsel gizleme davranışıdır

Kedilerin tuvalet sonrası kum kabını uzun uzun kazması doğadan gelen bir davranıştır. Vahşi kediler kokularını gizleyerek yırtıcılardan korunur. Ev kedilerinde de aynı içgüdü devam eder.

Aşırı kazma bazen kum kabından memnun olmama, kabın kirli olması ya da stresle ilişkili olabilir. Kum kabının temizliği ve uygun yerde durması kedinin rahatlığı için önemlidir.

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
