Yolcu Uçağını Ormana Taşıyıp Ev Yaptı! 20 Yıldır Yaşıyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 10:31

Bazı insanlar eski evleri restore eder. Bazıları karavanla yaşamayı seçer. Bruce Campbell ise işi biraz daha ileri taşıdı. Emekli bir Boeing 727 satın aldı. Sonra bu dev yolcu uçağını Oregon’daki ormanlık arazisine taşıyıp eve çevirdi!

Bruce Campbell 20 yılı aşkın süredir Boeing 727’nin içinde yaşıyor

ABD’nin Oregon eyaletindeki Hillsboro kentinde, ormanın içinde duran eski bir Boeing 727 var. Dışarıdan bakınca terk edilmiş bir uçak gibi görünebilir. Ancak 74 yaşındaki Bruce Campbell için orası yıllardır ev. Emekli elektrik mühendisi olan Campbell, 1999 yılında emekliye ayrılmış Boeing 727’yi 100 bin dolara satın aldı. Uçak önce Yunanistan’dan Hillsboro Havalimanı’na getirildi. Ardından kanatları ve kuyruğu geçici olarak sökülerek ormanlık araziye taşındı.

Yaklaşık 99 metrekarelik yolcu uçağı, bugün Campbell’ın yaşam alanı olarak kullanılıyor. İçeride duş, geçici lavabo, futon yatak, taşınabilir çamaşır makinesi ve buzdolabı bulunuyor. Başka bir uçaktan alınmış yemek servis arabasını ise kiler gibi kullanıyor. Campbell’ın amacı uçağı klasik ve lüks bir eve çevirmekten çok, ona ikinci bir hayat vermek. Ona göre emekli uçaklar hurdaya ayrılmak yerine uzun ömürlü ve dayanıklı yapılara dönüşebilir.

Ormandaki uçak ev merak eden ziyaretçilere de açılıyor

Campbell’ın uçak evi zamanla yalnızca yaşadığı yer olmaktan çıktı. Dünyanın farklı yerlerinden gelen meraklı ziyaretçilerin uğradığı ilginç bir durağa dönüştü. Campbell evde olduğu zamanlarda ziyaretçilere uçağı gezdirebiliyor. İnsanlar eski acil çıkış kapısından içeri giriyor, kokpiti inceliyor ve bir yolcu uçağının nasıl eve dönüştüğünü yakından görüyor. Yaz aylarında küçük etkinlikler ve konserler de düzenleniyor.

Uçağın geçmişi de en az bugünkü hali kadar dikkat çekici. Aktarılanlara göre bu Boeing 727, bir dönem Yunan armatör Aristotle Onassis’e aitti ve 1975 yılında Onassis’in cenazesini taşıyan uçak olarak kullanıldı. 

Yani Bruce Campbell’ın ormandaki evi yalnızca sıra dışı bir yaşam alanı değil, aynı zamanda geçmişi olan gerçek bir uçak. Campbell ise başka insanların da emekli uçaklara farklı gözle bakmasını ve onları yeni yaşam alanlarına dönüştürmesini istiyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
