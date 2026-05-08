Yolcu Uçağını Ormana Taşıyıp Ev Yaptı! 20 Yıldır Yaşıyor

ABD’nin Oregon eyaletindeki Hillsboro kentinde, ormanın içinde duran eski bir Boeing 727 var. Dışarıdan bakınca terk edilmiş bir uçak gibi görünebilir. Ancak 74 yaşındaki Bruce Campbell için orası yıllardır ev. Emekli elektrik mühendisi olan Campbell, 1999 yılında emekliye ayrılmış Boeing 727’yi 100 bin dolara satın aldı. Uçak önce Yunanistan’dan Hillsboro Havalimanı’na getirildi. Ardından kanatları ve kuyruğu geçici olarak sökülerek ormanlık araziye taşındı.

Yaklaşık 99 metrekarelik yolcu uçağı, bugün Campbell’ın yaşam alanı olarak kullanılıyor. İçeride duş, geçici lavabo, futon yatak, taşınabilir çamaşır makinesi ve buzdolabı bulunuyor. Başka bir uçaktan alınmış yemek servis arabasını ise kiler gibi kullanıyor. Campbell’ın amacı uçağı klasik ve lüks bir eve çevirmekten çok, ona ikinci bir hayat vermek. Ona göre emekli uçaklar hurdaya ayrılmak yerine uzun ömürlü ve dayanıklı yapılara dönüşebilir.