Tek Nefeste Söylemek İmkansız: 58 Harflik Adıyla Ünlü Olan Köy!

Günlük hayatta ise yerel halk bu ismi kısaca Llanfair PG olarak kullanıyor. Çünkü 58 harflik adı her konuşmada söylemek pek mümkün değil.

Köyün adı başlangıçta çok daha kısaydı. 19. yüzyılda tren istasyonlarının önem kazanmasıyla birlikte, köyün dikkat çekmesi için ismin uzatıldığı aktarılıyor. Amaç Avrupa’nın en uzun istasyon adına sahip olmak ve bu sayede turistlerin ilgisini çekmekti. Bu fikir, gerçekten işe yaradı. Bugün köy, uzun adı sayesinde dünyanın en bilinen küçük yerleşimlerinden biri haline geldi.