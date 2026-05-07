Tek Nefeste Söylemek İmkansız: 58 Harflik Adıyla Ünlü Olan Köy!

Gökçe Cici
07.05.2026 - 15:02

Galler’de küçük bir köy var. Ama onu dünyaca ünlü yapan şey manzarası değil, adı. Tren istasyonundaki tabela tam 58 harften oluşuyor. İlk bakışta okunması bile zor olan bu isim, aslında bilinçli bir tercih sonucu ortaya çıktı. Bugün insanlar bu tabelanın önünde fotoğraf çektirmek için köye uğruyor.

Galler’deki köyün uzun adı "Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch" şeklinde yazılıyor.

Günlük hayatta ise yerel halk bu ismi kısaca Llanfair PG olarak kullanıyor. Çünkü 58 harflik adı her konuşmada söylemek pek mümkün değil.

Köyün adı başlangıçta çok daha kısaydı. 19. yüzyılda tren istasyonlarının önem kazanmasıyla birlikte, köyün dikkat çekmesi için ismin uzatıldığı aktarılıyor. Amaç Avrupa’nın en uzun istasyon adına sahip olmak ve bu sayede turistlerin ilgisini çekmekti. Bu fikir, gerçekten işe yaradı. Bugün köy, uzun adı sayesinde dünyanın en bilinen küçük yerleşimlerinden biri haline geldi.

Uzun isim kulağa karmaşık gelse de aslında anlamlı bir ifadeden oluşuyor.

İsmin Türkçeye çevrilen anlamı genel olarak 'hızlı girdabın yanındaki kırmızı mağarada bulunan Aziz Tysilio kilisesinin yakınındaki beyaz fındık ağacı havuzunun üzerindeki Meryem Ana kilisesi' şeklinde aktarılıyor.

Yani isim, tek bir kelimeden çok uzun bir yer tarifi gibi duruyor. Galler dilinin yapısı bu tür betimleyici yer adlarına izin veriyor. Ancak bu kadar uzun bir ad yine de sıra dışı kabul ediliyor. Bu yüzden köyün tabelası, yerel kimlikten çok daha fazlasına dönüşmüş durumda. Hem Galler dilinin görünürlüğünü artırıyor hem de köye eğlenceli bir turistik kimlik kazandırıyor.

Galler’deki bu köy adı çok ünlü olsa da dünyanın en uzun yer adı tartışmasında tek örnek değil.

Yeni Zelanda’da Māori kökenli 85 harflik bir tepe adı bulunuyor. Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu adıyla bilinen bu yer, Guinness kayıtlarında dünyanın en uzun yer adlarından biri olarak geçiyor.

İki örneğin ortak noktası ise yalnızca uzun olmaları değil. Hem Galler’deki köy adı hem de Yeni Zelanda’daki tepe adı, dil, kültür ve kimlik meselesiyle bağlantılı. Birinde turizm ve Galler dilinin görünürlüğü öne çıkarken, diğerinde Māori kültürünün hafızası korunuyor. Bu yüzden dünyanın en uzun yer adları yalnızca tabelaya sığmayan kelimeler değil, aynı zamanda bir toplumun kendini anlatma biçimi olarak da dikkat çekiyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
