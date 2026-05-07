70 Ülkeden 35 Bin Abur Cubur Tek Mağazada Toplandı
Çin’in Changsha şehrinde açılan Snack Kingdom, daha kapılarını açar açmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. Guinness Rekorlar Kitabı’na giren mağaza, tam 13 bin metrekarelik alanıyla adeta atıştırmalık evrenine dönüştü. Raflarda 70 farklı ülkeye ait 35 binden fazla ürün yer alıyor. İnsanlar mağazaya akın edince satışlar yalnızca iki gün sonra durduruldu.
İçeri girenlerin ilk tepkisi genelde aynı oluyor: "İnsan burada kaybolur."
İşler o kadar kontrolden çıktı ki mağaza açıldıktan yalnızca iki gün sonra satışları durdurdu.
