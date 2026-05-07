70 Ülkeden 35 Bin Abur Cubur Tek Mağazada Toplandı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 11:32

Çin’in Changsha şehrinde açılan Snack Kingdom, daha kapılarını açar açmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. Guinness Rekorlar Kitabı’na giren mağaza, tam 13 bin metrekarelik alanıyla adeta atıştırmalık evrenine dönüştü. Raflarda 70 farklı ülkeye ait 35 binden fazla ürün yer alıyor. İnsanlar mağazaya akın edince satışlar yalnızca iki gün sonra durduruldu.

İçeri girenlerin ilk tepkisi genelde aynı oluyor: "İnsan burada kaybolur."

Snack Kingdom, Çin’in en büyük atıştırmalık zincirlerinden Mingming Henmang’ın çatı şirketi Busy Ming Group tarafından kuruldu. Alanın büyüklüğü yaklaşık 30 basketbol sahasına denk geliyor. Daha giriş kısmında tavana kadar uzanan cam dolaplar ziyaretçileri karşılıyor. Koridorların her yanı renk renk paketlerle dolu. 

Mağazada yalnızca noodle bölümünde 3.500’den fazla çeşit yer alıyor. Kola reyonunda ise yaklaşık 20 farklı ülkeden ürün bulunuyor. Klasik tatların yanında tuzlu kola gibi garip aromalar da raflarda kendine yer bulmuş durumda.

Raflarda Çin’e özgü acılı atıştırmalıklar, Rus şekerleri, Japon çikolataları ve dünyanın farklı noktalarından gelen ürünler yan yana diziliyor. Fakat asıl ilginç kısım tatlarda başlıyor. 

Haşlanmış tavuk aromalı süt, zencefilli tavuk tadında içecekler ve domuz eti aromalı yoğurt gibi ürünler mağazanın en çok konuşulan detayları arasında. İçeride ayrıca 34 şeffaf tüpten oluşan dev şeker sistemi yer alıyor. Yaklaşık yarım milyon gerçek şeker kullanılan tasarımın yanında 70 bin lolipoptan yapılmış dev duvar çalışması da bulunuyor.

İşler o kadar kontrolden çıktı ki mağaza açıldıktan yalnızca iki gün sonra satışları durdurdu.

Yoğunluk yüzünden kasalar kilitlendi, stoklar hızla tükendi ve sistem yetersiz kaldı. Yetkililer mağazayı tamamen kapatmadı ama insanların yalnızca gezmesine izin verdi. Yani düşünün, insanlar sırf içeriyi görmek için bile akın etmeye devam etti. Zaten sosyal medyada yayılan görüntülerden sonra mağaza kısa sürede turistik noktaya dönüştü.

Aslında Changsha şehri dev abur cubur konseptlerine pek yabancı sayılmaz. Şehirde daha önce dev Oreo’lar, kocaman cips paketleri ve insan boyutuna yakın noodle kutuları satan başka mağazalar da açılmıştı. 

Fakat Snack Kingdom olayı tamamen başka seviyeye taşıdı. Eğer mağazadaki her gün farklı atıştırmalık denenseydi, tüm ürünleri bitirmek yaklaşık 96 yıl sürecekti. Açıkçası bazı insanlar için hayat amacı tam olarak böyle görünüyor olabilir.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
