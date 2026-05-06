11 Yılda Açılan 50 Kilometrelik Su Altı Tüneli: Geçmek 35 Dakika

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 19:37

İngiltere ile Fransa arasında denizin altından geçen dev bir tünel var. Üstelik bu geçiş yalnızca birkaç dakikalık bir mühendislik gösterisi değil. Toplam uzunluğu 50,5 kilometreyi buluyor. Bunun 37,9 kilometresi deniz tabanının altında ilerliyor. Manş Tüneli, bugün Avrupa’nın en dikkat çekici ulaşım projelerinden biri olarak görülüyor.

Manş Tüneli, Channel Tunnel ya da Eurotunnel adıyla da bilinen ve İngiltere ile Fransa’yı birbirine bağlayan 50,5 kilometrelik bir demir yolu tüneli.

1994 yılında trafiğe açılan yapının 37,9 kilometresi deniz altından geçiyor. İnşaat 1988’de başladı ve iki ülkeden aynı anda yürütüldü. Toplam 11 tünel açma makinesi, yerin yaklaşık 40 metre altında ilerleyerek iki tarafı birleştirdi.

Tünelin en dikkat çekici yanlarından biri, İngiltere ve Fransa’dan kazılan hatların yer altında yalnızca 3,5 santimetrelik hatayla buluşması oldu. GPS’in bugünkü kadar yaygın olmadığı bir dönemde bu hassasiyet, mühendislik açısından büyük başarı kabul edildi. Proje 16 milyar dolarlık maliyetiyle başlangıç bütçesini aştı. İnşaat sürecinde 11 İngiliz işçi hayatını kaybetti.

Eurostar trenleri Manş Tüneli’ni kullanarak Londra ile Paris arasında ulaşım sağlıyor.

Londra St Pancras ile Paris Gare du Nord arasındaki yolculuk ortalama 2 saat 16 dakika sürüyor. Tünelin deniz altında kalan bölümünden geçiş ise yaklaşık 35 dakikada tamamlanıyor. Yolcu trenlerinin yanında yük trenleri ve otomobil taşıyan Le Shuttle servisleri de aynı hattı kullanıyor.

Tünelin işletilmesi de oldukça zorlu. Havalandırma, güvenlik, bakım ve su sızıntılarını kontrol eden sistemlerin sürekli çalışması gerekiyor. Olası acil durumlar için iki ana demiryolu tüneli arasında servis geçişleri bulunuyor. 1996’da bir yük treninde çıkan yangın, bu güvenlik sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteren olaylardan biri oldu.

Manş Tüneli yalnızca bir ulaşım projesi değil, İngiltere ile Avrupa kıtası arasındaki fiziksel bağın en güçlü sembollerinden biri

Tünel fikri 1800’lü yıllara kadar uzansa da güvenlik, siyaset ve finansman gibi nedenlerle uzun süre hayata geçirilemedi. 1986’da İngiltere ve Fransa arasında imzalanan anlaşmanın ardından proje gerçek anlamda başladı.

Bugün Manş Tüneli, modern mühendisliğin en iddialı örneklerinden biri olarak anılıyor. Japonya’daki Seikan Tüneli toplam uzunlukta daha uzun olsa da Manş Tüneli’nin deniz altındaki bölümü daha uzun. Türkiye’deki Marmaray ise daha kısa ama derinliğiyle dikkat çeken farklı bir örnek. Manş Tüneli’ni özel yapan şey, 35 dakikalık karanlık geçişin iki ülkeyi denizin altından birbirine bağlaması.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
