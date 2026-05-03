Bu Havalimanında 5 Saniyede Bir Uçak İniyor: Rakiplerine 20 Milyon Fark Attı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.05.2026 - 11:01

Dünyanın en yoğun havalimanı unvanı uzun süredir Atlanta’da. Yolcu sayısı her yıl rekor seviyelere ulaşıyor. Gün içinde gerçekleşen uçuş sayısı ise dikkat çekici boyutta. Pist sayısı ve altyapı kapasitesi operasyonu kesintisiz hale getiriyor. Ortaya çıkan tablo, havacılıkta eşi benzeri zor görülen bir yoğunluk yaratıyor.

104 milyon yolcu, günde binlerce uçuş… Ölçek gerçekten akıl alır gibi değil

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, 2023 yılında 104 milyonun üzerinde yolcuya hizmet vererek zirvedeki yerini korudu. En yakın rakibi Dubai ile arasında yaklaşık 20 milyonluk fark bulunuyor. Günlük operasyon tarafında ise tablo daha da çarpıcı. Günde ortalama 2.500 ila 2.700 kalkış ve iniş gerçekleşiyor. Bu tempo, neredeyse birkaç saniyede bir uçağın piste temas ettiği anlamına geliyor.

Toplam 5 paralel pist sayesinde operasyonlar durmaksızın devam ediyor. Pist uzunlukları geniş gövdeli uçaklara uygun şekilde planlanmış durumda. 27.000 dönümlük alan üzerine kurulu tesis, yalnızca büyüklüğüyle değil aynı anda yürüttüğü yoğun trafikle de öne çıkıyor.

Konum avantajı ve Delta etkisi... Atlanta neden bu kadar yoğun?

Atlanta’nın bu seviyeye ulaşmasındaki en büyük etken konumu. ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 80’i, buraya iki saatlik uçuş mesafesinde yer alıyor. Bu durum şehri doğal bir aktarma merkezine dönüştürüyor. Özellikle doğu-batı hattında seyahat eden yolcular için en pratik duraklardan biri haline geliyor.

Bir diğer kritik faktör ise Delta Air Lines. Şirketin ana üs olarak Atlanta’yı kullanması, trafiğin büyük kısmını buraya yönlendiriyor. Küresel uçuş ağı büyük ölçüde buradan yönetiliyor. İç hat yoğunluğu da diğer büyük havalimanlarına kıyasla daha yüksek seviyede kalıyor.

Yer altı trenleri, dev alan ve 24 saat kesintisiz operasyon

Günlük ortalama 275.000 yolcuya hizmet veren havalimanında iki ana terminal ve yedi ayrı uçuş alanı bulunuyor. Tüm alanlar yer altı tren sistemiyle birbirine bağlanmış durumda. Yolcu akışı bu sayede hızlı ve düzenli şekilde sağlanıyor.

1926’da küçük bir pist olarak başlayan hikâye, bugün dev bir ulaşım merkezine dönüşmüş durumda. Tesis, Georgia eyaletine yıllık yaklaşık 70 milyar dolarlık ekonomik katkı sağlıyor. Aynı zamanda on binlerce kişiye istihdam sunuyor. Operasyonun aksamaması için bakım ekipleri 24 saat görev başında. Pist çalışmaları ise genellikle trafiğin azaldığı gece saatlerinde yapılıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
