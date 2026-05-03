Bu Havalimanında 5 Saniyede Bir Uçak İniyor: Rakiplerine 20 Milyon Fark Attı

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, 2023 yılında 104 milyonun üzerinde yolcuya hizmet vererek zirvedeki yerini korudu. En yakın rakibi Dubai ile arasında yaklaşık 20 milyonluk fark bulunuyor. Günlük operasyon tarafında ise tablo daha da çarpıcı. Günde ortalama 2.500 ila 2.700 kalkış ve iniş gerçekleşiyor. Bu tempo, neredeyse birkaç saniyede bir uçağın piste temas ettiği anlamına geliyor.

Toplam 5 paralel pist sayesinde operasyonlar durmaksızın devam ediyor. Pist uzunlukları geniş gövdeli uçaklara uygun şekilde planlanmış durumda. 27.000 dönümlük alan üzerine kurulu tesis, yalnızca büyüklüğüyle değil aynı anda yürüttüğü yoğun trafikle de öne çıkıyor.