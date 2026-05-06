Nüfusu Azalan Köyü 350 Bez Bebekle Yeniden Canlandırdılar

Bölge, Japonya’nın kırsal yaşamını ve nüfus azalmasını en çarpıcı şekilde gösteren yerlerden biri olarak biliniyor. Japan Travel’ın aktardığına göre Nagoro’da bugün yaklaşık 30 insan yaşıyor ancak köyde 350’den fazla el yapımı karakter bulunuyor.

Köyün bu kadar ilgi çekmesinin nedeni, sokaklara yerleştirilen insan boyutundaki bez bebekler. Bu figürler kimi zaman tarlada çalışan bir köylü, kimi zaman yol kenarında bekleyen biri, kimi zaman da eski okulda derse giren öğrenciler gibi konumlandırılıyor. Bu yüzden Nagoro’ya gidenler, boş bir köyden çok zamanı durmuş bir sahnenin içine girmiş gibi hissediyor.