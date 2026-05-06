Nüfusu Azalan Köyü 350 Bez Bebekle Yeniden Canlandırdılar

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 18:42

Japonya’da öyle bir köy var ki sokakta görülen herkes insan değil. Kimi otobüs durağında bekliyor, kimi tarlada çalışıyor. Bazıları sınıfta öğrenci gibi sıralara oturtulmuş. İlk bakışta ürkütücü görünen bu manzaranın arkasında ise nüfusu hızla azalan bir köyün hikayesi var. Nagoro, bugün 'bez bebekler köyü' olarak anılıyor.

Nagoro, Japonya’nın Şikoku Adası’ndaki Tokushima prefektörlüğünde, Iya Vadisi’nin dağlık ve uzak bir bölgesinde yer alıyor.

Bölge, Japonya’nın kırsal yaşamını ve nüfus azalmasını en çarpıcı şekilde gösteren yerlerden biri olarak biliniyor. Japan Travel’ın aktardığına göre Nagoro’da bugün yaklaşık 30 insan yaşıyor ancak köyde 350’den fazla el yapımı karakter bulunuyor.

Köyün bu kadar ilgi çekmesinin nedeni, sokaklara yerleştirilen insan boyutundaki bez bebekler. Bu figürler kimi zaman tarlada çalışan bir köylü, kimi zaman yol kenarında bekleyen biri, kimi zaman da eski okulda derse giren öğrenciler gibi konumlandırılıyor. Bu yüzden Nagoro’ya gidenler, boş bir köyden çok zamanı durmuş bir sahnenin içine girmiş gibi hissediyor.

Peki bez bebekler nasıl ortaya çıktı?

Nagoro’daki bebeklerin arkasındaki isim Tsukimi Ayano. Miyoshi City’nin aktardığına göre Ayano, Nagoro’da doğup büyüdü ancak daha sonra Osaka’ya taşındı. 2002 yılında hasta babasına bakmak için köyüne geri döndüğünde, çocukluğundaki kalabalık köyün büyük ölçüde boşaldığını gördü.

Ayano’nun ilk yaptığı figür, tarlaya yerleştirdiği babasına benzeyen bir korkuluktu. Zamanla bu fikir büyüdü. Köyden taşınanların, hayatını kaybedenlerin ya da artık orada olmayan insanların yerine yeni bez bebekler yapmaya başladı. 

Bugün Nagoro’daki figürlerin bir kısmı gerçek eski köylülerden esinleniyor, bir kısmı ise köy yaşamını tamamlamak için oluşturulan karakterlerden oluşuyor. National Geographic de Nagoro’daki bebeklerin çoğunun ölen ya da taşınan insanları temsil ettiğini aktarıyor.

Nagoro’nun en dikkat çeken noktalarından biri eski köy okulu.

Okul artık gerçek öğrencilerle dolu değil. 2012’de son öğrencilerin mezun olmasının ardından okul kapanmış durumda. Bugün sınıflarda sıralara oturtulmuş bez bebek öğrenciler, öğretmen figürleri ve okul hayatını taklit eden sahneler bulunuyor. 

Spaces Archives, Ayano’nun figürlerinin otobüs duraklarında beklediğini, tarlada çalıştığını, nehir kenarında balık tuttuğunu ve kapanan okulda sınıfları doldurduğunu aktarıyor.

Bu görüntü ilk bakışta korku filmi sahnesi gibi algılanabilir. Ancak Nagoro’nun hikayesi aslında daha çok yalnızlık, hafıza ve kırsal göçle ilgili.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
