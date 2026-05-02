Neredeyse 5 Ada Büyüklüğünde Rüzgar Santrali Kuracaklar

Yüzen türbinlerin kurulumu için özel liman altyapısı gerekiyor ve çevresel etki değerlendirmeleri yıllar sürebiliyor. Deniz altı kabloları, yüksek maliyetli bağlantı sistemleri ve yetersiz teşvikler süreci daha da karmaşık hale getiriyor. Üstelik küresel ölçekte yüzen rüzgar projelerinin payı henüz yüzde 1’in altında. Japonya’nın bu alanda Avrupa kadar deneyimli olmaması da dikkat çeken detaylardan.

Yine de ülkenin gemi inşa gücü ve Izu çevresindeki güçlü rüzgar koşulları avantaj olarak görülüyor. Hedef, 2040’a kadar deniz üstü rüzgardan 45 gigawatt enerji üretmek.

Ancak bazı uzmanlara göre açıklanan proje, somut plandan çok stratejik bir vizyon niteliğinde. İlk aşamaların 2030’ların sonuna sarkabileceği, tam kapasiteye ulaşmanın ise daha uzun sürebileceği konuşuluyor.