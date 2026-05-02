Neredeyse 5 Ada Büyüklüğünde Rüzgar Santrali Kuracaklar

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.05.2026 - 17:48

Japonya, enerji üretiminde dikkat çeken yeni hamleyle gündemde. Tokyo’ya güç sağlayacak dev rüzgar santrali planlanıyor. Proje, Izu Adaları açıklarında hayata geçirilecek. Ölçek açısından dünya çapında ses getirecek seviyede. Ancak hedeflenen tarih ve üretim kapasitesi tartışma yaratıyor.

Nükleer santralle yarışacak kapasite hedefleniyor ama işin içinde ciddi soru işaretleri var

Planlanan sistem, yüzen ve denize halatlarla sabitlenen türbinlerden oluşacak. Toplam üretim kapasitesi 1 gigawatt olarak açıklanıyor, yani nükleer reaktör seviyesinde enerji üretimi hedefleniyor. 

Elektrik, deniz altından çekilecek kablolarla yaklaşık 160 kilometre uzaklıktaki Tokyo’ya ulaştırılacak. Proje kapsamında Oshima, Niijima, Kozushima, Miyake ve Hachijo adaları çevresinde çalışmalar yoğunlaşmış durumda.

Tokyo yönetimi şimdiden bütçe ayırmış ve rüzgar ölçümleriyle altyapı analizlerine başlamış olsa da uzmanlar temkinli. Mevcut en büyük yüzen rüzgar santralinin kapasitesi yalnızca 94.6 megawatt seviyesinde. 

Aradaki fark, planın ne kadar iddialı olduğunu net şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca rüzgar santrallerinin verim oranı nükleer tesislere göre daha düşük kalıyor, bu da açıklanan üretim hedeflerinin abartılı olabileceği yorumlarına yol açıyor.

Teknik zorluklar, maliyet ve zaman baskısı projeyi şimdiden tartışmalı hale getirdi

Yüzen türbinlerin kurulumu için özel liman altyapısı gerekiyor ve çevresel etki değerlendirmeleri yıllar sürebiliyor. Deniz altı kabloları, yüksek maliyetli bağlantı sistemleri ve yetersiz teşvikler süreci daha da karmaşık hale getiriyor. Üstelik küresel ölçekte yüzen rüzgar projelerinin payı henüz yüzde 1’in altında. Japonya’nın bu alanda Avrupa kadar deneyimli olmaması da dikkat çeken detaylardan.

Yine de ülkenin gemi inşa gücü ve Izu çevresindeki güçlü rüzgar koşulları avantaj olarak görülüyor. Hedef, 2040’a kadar deniz üstü rüzgardan 45 gigawatt enerji üretmek. 

Ancak bazı uzmanlara göre açıklanan proje, somut plandan çok stratejik bir vizyon niteliğinde. İlk aşamaların 2030’ların sonuna sarkabileceği, tam kapasiteye ulaşmanın ise daha uzun sürebileceği konuşuluyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
