Kiracılar İçin Yeni Dönem: Evler, Mahalleler ve Ev Sahipleri Puanlanacak!

Kiracıların ev, mahalle ve ev sahiplerini puanlayabildiği uygulama, sosyal medyada paylaşılır paylaşılmaz büyük ilgi gördü ve App Store'da zirveye oturdu. Kısa sürede gündemin zirvesine yerleşen uygulama, özellikle kiralık ev ararken kötü sürprizlerle karşılaşan kullanıcıların dikkatini çekti. Çünkü sistem, taşınmadan önce evle ilgili gerçek deneyimlere ulaşmayı hedefliyor.

Uygulamayı geliştiren Nur Sultan Şeyhanlıoğlu, bu fikrin kendi öğrencilik dönemindeki olumsuz kiracılık deneyiminden doğduğunu belirtti. Şeyhanlıoğlu, öğrenci evinde kaldığı sırada ev sahibinin kira artışı konusunda kendisini zor durumda bıraktığını öne sürdü.

Deneyiminden yola çıkan girişimci, kiracıların da tıpkı otel, restoran ya da mağaza yorumlarında olduğu gibi konut deneyimlerini paylaşabileceği bir sistem oluşturmak istedi.