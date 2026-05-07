Kiracılar İçin Yeni Dönem: Evler, Mahalleler ve Ev Sahipleri Puanlanacak!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
Kiralık ev bulmak her geçen gün daha zor hale geliyor. Yüksek kiralar kadar evlerin gerçek durumu da kiracılar için büyük soru işareti yaratıyor. İlanlarda iyi görünen evler, taşındıktan sonra rutubet, bakım sorunu ya da ev sahibiyle yaşanan anlaşmazlıklarla gündeme gelebiliyor. Kiracıların deneyimlerini paylaşabileceği yeni bir uygulama ise bu yüzden sosyal medyada dikkat çekti.

Kiracılar; ev, mahalle ve ev sahibine artık puan verebilecek!

Kiracıların ev, mahalle ve ev sahiplerini puanlayabildiği uygulama, sosyal medyada paylaşılır paylaşılmaz büyük ilgi gördü ve App Store'da zirveye oturdu. Kısa sürede gündemin zirvesine yerleşen uygulama, özellikle kiralık ev ararken kötü sürprizlerle karşılaşan kullanıcıların dikkatini çekti. Çünkü sistem, taşınmadan önce evle ilgili gerçek deneyimlere ulaşmayı hedefliyor.

Uygulamayı geliştiren Nur Sultan Şeyhanlıoğlu, bu fikrin kendi öğrencilik dönemindeki olumsuz kiracılık deneyiminden doğduğunu belirtti. Şeyhanlıoğlu, öğrenci evinde kaldığı sırada ev sahibinin kira artışı konusunda kendisini zor durumda bıraktığını öne sürdü. 

Deneyiminden yola çıkan girişimci, kiracıların da tıpkı otel, restoran ya da mağaza yorumlarında olduğu gibi konut deneyimlerini paylaşabileceği bir sistem oluşturmak istedi.

Böyle bir uygulamanın hukuki boyutu ne?

Ev sahipleri hakkında yapılan yorumların kişisel haklar, itibar ve özel hayat sınırları açısından sorun doğurup doğurmayacağı merak edildi. Bazı kullanıcılar kötü niyetli, eksik ya da manipülatif yorumların mağduriyet yaratabileceğini belirtti. 

Sistemin nasıl denetleneceği, yorumların neye göre yayında kalacağı ve kişisel verilerin nasıl korunacağı en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

Peki kullanıcılar ne dedi? Bakalım...

Uygulamayı övenler kadar işin hukuki boyutunu tartışanlar da oldu.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
