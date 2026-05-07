Dünyanın En Gelişmiş Ülkesinde Ama Kimse Yaşamıyor

North Brother Island, New York’ta East River üzerinde, Bronx ile Rikers Island arasında yer alan küçük bir ada. Şehrin en hareketli noktalarına yakın olmasına rağmen bugün halka açık değil. New York City Parks’a göre North Brother ve South Brother adaları, artık insan yaşamından çok kuşlar için ayrılmış doğal alanların parçası kabul ediliyor.

Adanın kapalı olması, onu daha da merak uyandırıcı hale getiriyor. New York gibi her köşesi turistlerle dolu bir şehirde, kimsenin kolayca adım atamadığı terk edilmiş bir ada fikri tek başına dikkat çekiyor. Ziyaretler yalnızca özel izinle ve çoğunlukla bilimsel ya da akademik amaçlarla yapılabiliyor.