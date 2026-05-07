article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Gelişmiş Ülkesinde Ama Kimse Yaşamıyor

Dünyanın En Gelişmiş Ülkesinde Ama Kimse Yaşamıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 13:03

New York denince akla kalabalık caddeler geliyor. Ama şehrin ortasında kimsenin yaşamadığı bir ada var. East River üzerindeki North Brother Island, yıllardır halka kapalı durumda. Bir zamanlar hastane, karantina alanı ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanıldı. Bugün ise terk edilmiş binaları ve doğaya karışan görüntüsüyle merak uyandırıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

New York'un ortasında yasaklı bir ada olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz?

New York'un ortasında yasaklı bir ada olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz?

North Brother Island, New York’ta East River üzerinde, Bronx ile Rikers Island arasında yer alan küçük bir ada. Şehrin en hareketli noktalarına yakın olmasına rağmen bugün halka açık değil. New York City Parks’a göre North Brother ve South Brother adaları, artık insan yaşamından çok kuşlar için ayrılmış doğal alanların parçası kabul ediliyor.

Adanın kapalı olması, onu daha da merak uyandırıcı hale getiriyor. New York gibi her köşesi turistlerle dolu bir şehirde, kimsenin kolayca adım atamadığı terk edilmiş bir ada fikri tek başına dikkat çekiyor. Ziyaretler yalnızca özel izinle ve çoğunlukla bilimsel ya da akademik amaçlarla yapılabiliyor.

Bir zamanlar hastane ve karantina alanıydı

Bir zamanlar hastane ve karantina alanıydı

North Brother Island’ın geçmişi 1880’lere kadar uzanıyor. Ada, uzun yıllar Riverside Hospital’a ev sahipliği yaptı. Burası bulaşıcı hastalık taşıyan kişilerin şehirden izole edilmesi için kullanılan bir sağlık alanıydı. Küçük çiçek, tifo ve tüberküloz gibi hastalıklarla bağlantılı karantina süreçlerinde önemli bir rol oynadı.

Ada daha sonra farklı amaçlarla da kullanıldı. Bir dönem savaş sonrası konaklama alanı oldu, ardından 1950’lerde gençlere yönelik rehabilitasyon merkezi olarak değerlendirildi. Ancak bu dönem de uzun sürmedi. North Brother Island, 1963’te tamamen kapatıldı ve o tarihten sonra düzenli insan yaşamına ev sahipliği yapmadı.

Terk edilmiş binalar doğaya karıştı

Terk edilmiş binalar doğaya karıştı

Bugün North Brother Island’da eski hastane yapıları, yıkılmaya yüz tutmuş binalar ve bitkilerin sardığı kalıntılar bulunuyor. Zaman içinde ada, beton ve tuğla binalardan çok ağaçların, kuşların ve yabani bitkilerin alanına dönüştü. Bu yüzden ada hem ürkütücü hem de etkileyici bir görüntüye sahip.

North Brother Island’ı ilginç yapan şey, New York’un ortasında unutulmuş gibi durması. Bir tarafta gökdelenler, yoğun trafik ve modern şehir hayatı var. Diğer tarafta ise kimsenin yaşamadığı, geçmişi hastane koridorlarında kalmış yasaklı bir ada. Bu karşıtlık, North Brother Island’ı dünyanın en sıra dışı terk edilmiş yerlerinden biri haline getiriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın