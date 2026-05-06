Evlerin Üstünde Çatı Değil Dev Kaya Var

Resmi turizm kaynaklarında köyün bazı evlerinin kanyonun doğal kaya boşlukları ve çıkıntıları altına kurulduğu belirtiliyor. Bu yüzden bazı sokaklarda evlerin üstünde klasik çatı değil, doğrudan kaya kütlesi var.

Bu yapılaşma köye hem görsel hem de pratik bir özellik kazandırıyor. Kaya çıkıntıları yaz aylarında gölge sağlıyor. Evlerin bir kısmı doğal kayayı arka duvar veya tavan gibi kullanıyor. Böylece insan eliyle yapılan mimari, coğrafyanın içine yerleşmiş gibi görünüyor.