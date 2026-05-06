Evlerin Üstünde Çatı Değil Dev Kaya Var

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 15:53

İspanya’da bazı sokaklarda gökyüzü yerine kaya görünüyor. Çünkü evler dev kaya çıkıntılarının altına kurulmuş. Setenil de las Bodegas, klasik beyaz Endülüs köylerinden farklı bir görüntüye sahip. Burada doğa, mimarinin üstüne kapanmış gibi duruyor. Ortaya da gerçek dışı görünen ama tamamen gerçek bir yerleşim çıkıyor.

Setenil de las Bodegas, İspanya’nın Cádiz bölgesinde yer alıyor

Resmi turizm kaynaklarında köyün bazı evlerinin kanyonun doğal kaya boşlukları ve çıkıntıları altına kurulduğu belirtiliyor. Bu yüzden bazı sokaklarda evlerin üstünde klasik çatı değil, doğrudan kaya kütlesi var.

Bu yapılaşma köye hem görsel hem de pratik bir özellik kazandırıyor. Kaya çıkıntıları yaz aylarında gölge sağlıyor. Evlerin bir kısmı doğal kayayı arka duvar veya tavan gibi kullanıyor. Böylece insan eliyle yapılan mimari, coğrafyanın içine yerleşmiş gibi görünüyor.

Setenil’i ilginç yapan şey, bu görüntünün yalnızca birkaç turistik noktadan ibaret olmaması.

Köyde insanlar hala bu sokaklarda yaşıyor, restoranlar kaya altındaki alanlarda hizmet veriyor, günlük hayat doğal taş gölgelerinin altında devam ediyor.

Burası bir açık hava dekoru gibi görünse de aslında uzun süreli bir yerleşim kültürünün sonucu. İnsanlar, kanyonun sunduğu doğal korunaklı alanları kullanmış ve zamanla bu alanları evlere, dükkanlara ve sokaklara dönüştürmüş. Setenil de las Bodegas, doğayla uyumlu eski yerleşim biçimlerinin yaşayan örneklerinden biri.

Endülüs’te beyaz badanalı köyler oldukça meşhur.

Ancak Setenil de las Bodegas’ı farklı yapan şey, bu beyaz evlerin kayaların altından çıkıyor gibi görünmesi. Dar sokaklarda yürürken bir yanda klasik İspanyol köy havası, diğer yanda mağara yerleşimi hissi var.

Bu nedenle köy, son yıllarda sosyal medyada da sık sık gündeme geliyor. Yine de Setenil’i özel yapan şey yalnızca görüntüsü değil. Asıl mesele, insanların yaşadıkları coğrafyayı değiştirmek yerine onunla birlikte yaşamayı seçmiş olması.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
