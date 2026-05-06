Adada 5 Bin Kişi Yaşadı Sonra Herkes Bir Anda Gitti

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 14:07

Japonya kıyılarında küçük bir ada var. Uzaktan bakınca bir savaş gemisini andırıyor. Bu yüzden 'Battleship Island' adıyla da biliniyor. Bir dönem binlerce kişinin yaşadığı Hashima Adası, bugün terk edilmiş binalarıyla dikkat çekiyor. Hikayesi ise yalnızca turistik bir hayalet ada anlatısından çok daha derin.

Hashima Adası, Nagasaki açıklarında yer alıyor.

Japonya’nın resmi turizm kaynaklarına göre ada, kömür madenciliğinin geliştiği dönemde yaklaşık 5.300 kişilik nüfusa ulaştı. Bu kadar küçük bir alanda bu kadar çok kişinin yaşaması, Hashima’yı döneminin en yoğun yerleşimlerinden biri haline getirdi.

Adada yalnızca maden yoktu. Apartmanlar, okul, hastane, dükkânlar ve günlük yaşamı sürdürecek alanlar da vardı. İnsanlar çalışıyor, çocuklar okula gidiyor, aileler beton blokların içinde bir ada hayatı kuruyordu. Ancak bu düzen tamamen kömür madenciliğine bağlıydı.

Hashima’nın kaderi enerji politikalarının değişmesiyle tersine döndü.

Japonya’da kömürün yerini petrol almaya başlayınca madenin önemi azaldı. 1974 civarında maden kapandı ve ada kısa süre içinde boşaltıldı. Bir zamanlar kalabalık olan sokaklar, okul koridorları ve apartmanlar sessiz kaldı.

Bugün adada kimse yaşamıyor. Beton yapılar rüzgâr, tuzlu su ve zamanın etkisiyle yıpranmış durumda. Bu görüntü, Hashima’yı dünyanın en çarpıcı terk edilmiş yerlerinden biri yapıyor. Ancak adanın hikâyesi romantize edilmeden anlatılmalı. Çünkü burası Japon sanayileşmesinin yanı sıra zorla çalıştırma tartışmalarıyla da anılan bir tarih alanı.

Hashima, 2009’dan sonra sınırlı şekilde turizme açıldı.

Ada bugün Japonya’nın sanayileşme dönemini anlatan miras alanları içinde değerlendiriliyor. Ziyaretçiler belirli güzergahlardan adayı görebiliyor ama binaların büyük kısmına girmek güvenlik nedeniyle mümkün değil.

Hashima’nın etkileyici tarafı, bir yerin kaderinin tek bir endüstriye nasıl bağlanabildiğini göstermesi. Kömür varken ada yaşıyordu. Kömür bitince şehir de bitti. Geriye kalan ise denizin ortasında, geçmişin üstüne kapanmış dev bir beton kabuk oldu.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
