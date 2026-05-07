article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yastıkları Makineye Atmadan Temizlemenin En Kolay Yolu! Bembeyaz Yapıyor

Yastıkları Makineye Atmadan Temizlemenin En Kolay Yolu! Bembeyaz Yapıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 13:27

Yastık temizliği çoğu kişinin ertelediği ev işlerinden sayılıyor. Çamaşır makinesi ise çoğu zaman ilk tercih oluyor. Fakat yanlış yıkama sonrası yastıklar şekilsiz hale gelebiliyor, içi su dolabiliyor. Üstelik bazı modeller makinede yıkamaya hiç uygun değil. Şimdilerde sosyal medyada yayılan pratik yöntem ise yastıkları deterjansız şekilde ferahlatmasıyla dikkat çekiyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meğer yastıkları ferahlatmanın en kolay yolu güneşten geçiyormuş!

Meğer yastıkları ferahlatmanın en kolay yolu güneşten geçiyormuş!

Temizlik içerikleriyle tanınan Lynsey Crombie, sosyal medya hesabında paylaştığı yöntemle dikkat çekti. Yapılması gereken tek şey yastıkları birkaç saat boyunca direkt güneş altında bekletmek. Üstelik deterjan, karbonat ya da beyaz sirke gibi ekstra ürünlere de ihtiyaç duyulmuyor.

Uzman isme göre güneş ışığı, yastıkların içinde biriken kötü kokuları azaltıyor, mat görünen kumaşı daha canlı hale getiriyor ve zamanla oluşan solgun lekelerin görünümünü hafifletiyor. 

Özellikle bahar aylarında uygulanan yöntem sonrası yastıkların “yeni yıkanmış hissi” verdiği söyleniyor. Sosyal medya kullanıcılarıysa yöntemin ardından nevresimlerden yorganlara kadar pek çok eşyayı dışarı çıkarmaya başladıklarını anlatıyor.

Üstelik uygulaması aşırı kolay. Yapılması gerekenler ise şöyle:

Üstelik uygulaması aşırı kolay. Yapılması gerekenler ise şöyle:

  • Yastıkları temiz hava alan güneşli alana çıkarın.

  • Çamaşırlık, sandalye arkası ya da temiz zemin kullanılabilir.

  • Yerleştirmeden önce hafifçe silkeleyin.

  • Güneş altında birkaç saat bekletin.

  • Sürenin ortasında ters çevirin.

  • Son aşamada tekrar çırparak iç dolguyu havalandırın.

Uzmanlara göre güneş ışığı, nemli yapıdan hoşlanan bakteri ve toz akarlarının azalmasına da yardımcı oluyor. Aynı yöntem yorganlarda da uygulanabiliyor. Özellikle uzun süredir kapalı kalan yatak ürünlerinde oluşan ağır kokunun azalması için sıcak ve güneşli hava oldukça etkili görülüyor. Balkon ya da bahçe olmayan evlerdeyse pencere önü veya açık cam kenarı öneriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın