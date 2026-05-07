Yastıkları Makineye Atmadan Temizlemenin En Kolay Yolu! Bembeyaz Yapıyor

Temizlik içerikleriyle tanınan Lynsey Crombie, sosyal medya hesabında paylaştığı yöntemle dikkat çekti. Yapılması gereken tek şey yastıkları birkaç saat boyunca direkt güneş altında bekletmek. Üstelik deterjan, karbonat ya da beyaz sirke gibi ekstra ürünlere de ihtiyaç duyulmuyor.

Uzman isme göre güneş ışığı, yastıkların içinde biriken kötü kokuları azaltıyor, mat görünen kumaşı daha canlı hale getiriyor ve zamanla oluşan solgun lekelerin görünümünü hafifletiyor.

Özellikle bahar aylarında uygulanan yöntem sonrası yastıkların “yeni yıkanmış hissi” verdiği söyleniyor. Sosyal medya kullanıcılarıysa yöntemin ardından nevresimlerden yorganlara kadar pek çok eşyayı dışarı çıkarmaya başladıklarını anlatıyor.