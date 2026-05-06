Bu Şehrin Altında 20 Bin Kişilik Bir Dünya Var

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 17:30

Kapadokya’nın altı, üstü kadar etkileyici. Derinkuyu Yeraltı Şehri bunun en güçlü örneklerinden biri. Yüzeyde sıradan görünen bir bölgenin altında, kat kat inen dev bir yaşam alanı bulunuyor. Burası yalnızca saklanmak için açılmış birkaç tünelden ibaret değil. İçinde nefes almayı, beslenmeyi ve korunmayı mümkün kılan büyük bir sistem var.

Derinkuyu Yer Altı Şehri, Nevşehir’de yer alıyor ve yaklaşık 85 metre derinliğe kadar iniyor.

Kaynaklarda, bu yapının geçmişte 20 bin kişiye kadar insanı hayvanları ve yiyecek depolarıyla birlikte barındırabilecek büyüklükte olduğu aktarılıyor. Bu nedenle Derinkuyu, Türkiye’nin en büyük yer altı şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Yer altı şehrinin içinde yaşam alanları, erzak depoları, ahırlar, havalandırma boşlukları ve savunma amaçlı geçitler bulunuyor. Bu da yapının kısa süreli bir saklanma alanı değil, gerektiğinde uzun süre hayatta kalmayı sağlayacak bir sistem olarak düşünüldüğünü gösteriyor.

Derinkuyu’nun en dikkat çekici yanlarından biri, içerden kapatılabilen büyük taş kapıları.

Yuvarlak taşlar, saldırı anında geçitleri kapatmak için kullanılıyordu. Böylece dışarıdan gelenlerin alt katlara ulaşması zorlaşıyordu. Her katın ayrı ayrı kapatılabilmesi de savunmayı daha güçlü hale getiriyordu.

Yer altı şehrinde havalandırma sistemi de oldukça önemliydi. Çünkü binlerce insanın kapalı bir alanda kalabilmesi için temiz hava gerekir. Derinkuyu’daki hava kanalları, bu ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlanmıştı. Bu ayrıntı, yapının tesadüfen büyümüş bir mağara ağı değil, iyi planlanmış bir yaşam alanı olduğunu düşündürüyor.

Kapadokya denince akla peri bacaları, balonlar ve taş oteller geliyor.

Ancak bölgenin asıl şaşırtıcı taraflarından biri yerin altında saklı. Derinkuyu, insanların tehlike dönemlerinde coğrafyayı nasıl bir savunma aracına dönüştürdüğünü gösteriyor.

Bugün ziyaretçiler dar tünellerden geçerek bu eski dünyanın içinde yürüyebiliyor. Her kat, geçmişte burada nasıl bir hayat kurulmuş olabileceğine dair yeni bir ipucu veriyor. Derinkuyu’yu etkileyici yapan şey de bu. Burası, insanların hayatta kalmak için ne kadar yaratıcı çözümler geliştirebildiğinin kanıtı.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
