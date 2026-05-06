Bu Şehrin Altında 20 Bin Kişilik Bir Dünya Var

Kaynaklarda, bu yapının geçmişte 20 bin kişiye kadar insanı hayvanları ve yiyecek depolarıyla birlikte barındırabilecek büyüklükte olduğu aktarılıyor. Bu nedenle Derinkuyu, Türkiye’nin en büyük yer altı şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Yer altı şehrinin içinde yaşam alanları, erzak depoları, ahırlar, havalandırma boşlukları ve savunma amaçlı geçitler bulunuyor. Bu da yapının kısa süreli bir saklanma alanı değil, gerektiğinde uzun süre hayatta kalmayı sağlayacak bir sistem olarak düşünüldüğünü gösteriyor.