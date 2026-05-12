Sivrisineklerin Bazı İnsanları Daha Çok Isırmasının Nedeni Açıklandı

Sivrisineklerin hedef seçerken kullandığı en güçlü işaretlerden biri karbondioksit. İnsanlar nefes verirken karbondioksit salgılıyor ve sivrisinekler bunu uzaktan algılayabiliyor. Smithsonian Magazine’in aktardığına göre sivrisinekler, insanların nefesindeki karbondioksiti yaklaşık 30 metreye kadar fark edebiliyor. Bu yüzden daha fazla karbondioksit üreten kişiler sivrisinekler için daha kolay hedef haline gelebiliyor.

Hamileler, daha iri yapılı kişiler ya da egzersiz sonrası metabolizması hızlananlar daha fazla karbondioksit salabilir. Bu da sivrisineklerin onları daha çabuk fark etmesine neden olabilir. Ancak tek mesele nefes değil. Sivrisinek hedefe yaklaştıkça ter, vücut kokusu, ciltteki bakteriler ve vücut sıcaklığı gibi başka sinyalleri de kullanıyor. Yani sivrisineğin birini seçmesi, tek bir nedene bağlı basit bir olay değil.