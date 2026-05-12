article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sivrisineklerin Bazı İnsanları Daha Çok Isırmasının Nedeni Açıklandı

Sivrisineklerin Bazı İnsanları Daha Çok Isırmasının Nedeni Açıklandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 11:13

Yaz akşamlarında herkes aynı yerde oturur ama sivrisinekler sanki özellikle bir kişiyi seçer. Bazıları hiç ısırılmazken, bazıları sabaha kaşıntıyla uyanır. Araştırmalara göre bu durum tamamen hayal ürünü değil. Sivrisinekler bazı insanlara gerçekten daha fazla ilgi gösterebiliyor. Bunun arkasında kan grubundan vücut kokusuna kadar birçok neden var.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sivrisinekler insanları önce nefeslerinden buluyor

Sivrisinekler insanları önce nefeslerinden buluyor

Sivrisineklerin hedef seçerken kullandığı en güçlü işaretlerden biri karbondioksit. İnsanlar nefes verirken karbondioksit salgılıyor ve sivrisinekler bunu uzaktan algılayabiliyor. Smithsonian Magazine’in aktardığına göre sivrisinekler, insanların nefesindeki karbondioksiti yaklaşık 30 metreye kadar fark edebiliyor. Bu yüzden daha fazla karbondioksit üreten kişiler sivrisinekler için daha kolay hedef haline gelebiliyor.

Hamileler, daha iri yapılı kişiler ya da egzersiz sonrası metabolizması hızlananlar daha fazla karbondioksit salabilir. Bu da sivrisineklerin onları daha çabuk fark etmesine neden olabilir. Ancak tek mesele nefes değil. Sivrisinek hedefe yaklaştıkça ter, vücut kokusu, ciltteki bakteriler ve vücut sıcaklığı gibi başka sinyalleri de kullanıyor. Yani sivrisineğin birini seçmesi, tek bir nedene bağlı basit bir olay değil.

Ter, sıcaklık ve cilt kokusu da hedef seçimini etkiliyor

Ter, sıcaklık ve cilt kokusu da hedef seçimini etkiliyor

Spor yaptıktan sonra sivrisineklerin daha fazla saldırması tesadüf olmayabilir. Egzersiz sırasında vücut ısısı yükseliyor, terleme artıyor ve laktik asit gibi bazı kimyasallar cilt yüzeyinde daha belirgin hale geliyor. Sivrisinekler de yakın mesafede bu kokuları takip edebiliyor. 

Bazı çalışmalar, ciltte yaşayan bakterilerin oluşturduğu kokuların da sivrisineklerin ilgisini etkileyebileceğini gösteriyor. Smithsonian Magazine, özellikle cilt bakterilerinin çeşitliliği ve yoğunluğunun bazı kişileri daha çekici hale getirebileceğini aktarıyor.

Kan grubu da sık konuşulan faktörlerden biri. 2004 tarihli bir çalışmada sivrisineklerin kontrollü ortamda 0 kan grubuna sahip kişilere A grubundakilere göre daha fazla konduğu görüldü. Ancak uzmanlar bu konuda herkes için kesin ve tek başına açıklayıcı bir sonuç olmadığını vurguluyor. Yani '0 kan grubuyum, kesin beni yerler' demek doğru değil. Koku, ter, ısı, genetik ve çevre birlikte çalışıyor.

Kıyafet rengi ve içecekler bile fark yaratabilir

Kıyafet rengi ve içecekler bile fark yaratabilir

Sivrisineklerin sadece kokuya değil, görsel ipuçlarına da tepki verdiği biliniyor. Washington Üniversitesi araştırmacılarının 2022’de yayımladığı çalışmaya göre bazı sivrisinekler kırmızı, turuncu, siyah ve camgöbeği gibi renklere daha fazla ilgi gösterebiliyor; yeşil, mor, mavi ve beyaz gibi renkleri ise daha çok görmezden gelebiliyor. Smithsonian Magazine de bu bulguların kıyafet renginin hedef seçimini etkileyebileceğini gösterdiğini aktarıyor.

Bira konusu da ilginç başlıklardan biri. Bazı deneylerde bira içen kişilerin sivrisinekler için daha çekici hale geldiği görülmüş olsa da bunun nedeni tam olarak net değil. Aynı şekilde hamilelikte artan vücut sıcaklığı ve karbondioksit salımı da bazı türlerin hamileleri daha fazla hedeflemesini açıklayabilir. 

Sivrisineklerin 'hep beni buluyorlar' dedirten seçiciliği, büyük ölçüde vücudun kokusu, ısısı, nefesi ve genetik özellikleriyle ilgili görünüyor. Tamamen engellemek zor ama açık renkli kıyafetler, uygun sinek kovucular ve durgun su kaynaklarını azaltmak ısırılma riskini düşürebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın